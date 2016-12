Les Prédateurs de Laval l’emportent 5-3 face au Cool FM!

Les Prédateurs avaient la visite du Cool Fm de Saint-Georges. Les Lavallois avaient annoncé depuis dimanche soir un alignement composé des Thériault, Roch et Oligny. Comme les deux frères Oligny et Gaby Roch n’avaient pas encore joué, il était normal de les insérer dans la formation à cette étape de la préparation d’équipe. Par contre, Dean Lygitsakos avait d’autres plans et il y allait avec une jeune formation qui n’a pu faire le poids face aux Prédateurs. Les hommes d’Éric Haley l’ont donc emporté 5-3 devant une foule de 497 spectateurs.

Du côté des Prédateurs, Pierre-Luc O’Brien y allait de deux buts et deux mentions d’aide. Le vétéran Yann Poirier marquait lui aussi à deux reprises devant les siens. Yvan Busque était également crédité d’un but.

Alex Bitsakis et Pete Karvouniaris se sont partagé le travail et ont repoussé 30 des 33 tirs dirigés vers eux.

À la ligne bleue, Ryan Sullivan a été solide et a livré un duel à Charles Power. Steven Oligny jetait aussi les mitaines face à Yannick Dallaire.

Le match d’ouverture locale aura lieu le vendredi 7 octobre face aux Marquis de Jonquière. Arrivez tôt car les Prédateurs de Laval tiendront leur tailgate party inaugural. Pour l’occasion, Mechoui Ben’s sera sur place afin de vous offrir diverses viandes cuites à perfection à des prix plus que raisonnables. Nous espérons vous compter parmi nous dès 17 heures dans le stationnement du Colisée Laval afin de donner le coup d’envoi à une nouvelle saison remplie d’émotions fortes avec vos Prédateurs.