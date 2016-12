Programme de bourses Golf Québec: William Duquette et Rose Morissette de Laval obtiennent leurs bourses

Monsieur Marcel Paul Raymond, président de Golf Québec et madame Patricia Demers, directrice générale de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ), ont remis 73 000 $ en bourses individuelles à 29 jeunes golfeuses et golfeurs très prometteurs, dans le cadre de la 3e édition du Programme de bourses Golf Québec/FAEQ.

Ce programme a vu le jour grâce à la volonté commune des deux partis d’appuyer financièrement et de mieux encadrer les jeunes étudiants-athlètes en golf tout en les sensibilisant à la poursuite et à la réussite des études en parallèle de leur carrière sportive. Onze précieux donateurs ont contribué à ce projet soit : Acier Hason, M. Claude Chagnon, M. Marc Dalpé, Fednav, F.Furst Entreprises LTD, Fondation des Gouverneurs de Québec, Fondation Roland Beaulieu, Groupe Park Avenue, William Molson, Peacock Family Foundation et M. Raymond Royer.

« Nos jeunes boursiers se démarquent non seulement sur les terrains de golf, mais également dans les salles de classe où ils font preuve de grande rigueur pour arriver à concilier les études et le sport de haut niveau. Ce soutien financier se veut une façon de les aider à rester concentrés dans l’atteinte de leurs objectifs académiques et sportifs et s’offrir un encadrement de qualité, » a déclaré Marcel Paul Raymond, président de Golf Québec. « Je tiens à remercier la Fondation et les généreux donateurs pour leur soutien dans la réalisation des rêves de nombreux jeunes athlètes en golf, » a-t’ il ajouté.

Le président de la Fondation, M. Claude Chagnon, a tenu à remercier tous les donateurs du programme pour leur appui des trois dernières années ainsi que pour leur loyauté et générosité envers la Fondation. « Nos donateurs ont compris l’importance d’appuyer les étudiants-athlètes, moins connus, qui reçoivent un très faible appui financier et une visibilité minimale. Leur appui permet à ces jeunes non seulement de se réaliser par le sport avec un encadrement de qualité, mais également de poursuivre des études avec le soutien de la Fondation. Plus que jamais, les donateurs, Golf Québec et la Fondation sont unis pour la réussite académique, sportive et personnelle de nos jeunes golfeurs québécois », a souligné M. Chagnon.