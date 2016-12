Un match à oublier pour les Prédateurs!

C’est à Sorel que les Prédateurs débutaient la saison 2016-2017. Pour l’occasion, les Prédateurs y allaient avec une formation de vétérans qui comprenait entre autre Gaby Roch, Joël Thériault et Steven Oligny. On ne pourra donc pas accuser les visiteurs d’être une équipe de «Homers». Dans les filets, Éric Haley déléguait le vétéran Adam Russo. Du côté des locaux, on retranchait Ryan James Hand alors que l’on déléguait Karel St-Laurent devant le filet.

Malheureusement pour les joueurs d’Éric Haley, ses troupiers ont prêché dans l’indiscipline. La troisième période leur aura été fatale alors qu’ils encaissaient 4 buts dont 2 de Marco Charpentier.

Après 1 :41 de jeu, déjà deux combats avaient eu lieu. Guillaume Coudé se mesurait à Steven Oligny puis David Lacroix avait maille à partir avec Joël Thériault. Lors des dix premières minutes de jeu, les joueurs des Prédateurs frappaient tout ce qui bougeait. Les hommes zébrés avaient cependant les Prédateurs dans le collimateur puis que ces derniers concédaient 5 avantages numériques en première période. Ce qui devait arriver arriva et les Éperviers allaient en profiter après qu’Adam Russo eût réalisé de prodigieux arrêts. Maxime Charron allait lancer les siens en avance. En tout, les Prédateurs auront écopé de 7 pénalités mineures ce qui ne leur laissait guère le temps de mettre Karel St-Laurent à l’épreuve lors de cette première période de jeu.

En début de second engagement, alors que Pierre-Luc Sleigher purgeait une pénalité pour avoir porté son bâton au visage d’un ancien coéquipier, David Massé décochait un tir sur réception qui trompait la vigilance de Karel St-Laurent. Martin Gascon et Pierre-Luc O’Brien récoltaient une mention d’aide chacun.

Après seulement 26 secondes de jeu au troisième engagement, Marco Charpentier déjouait Adam Russo à l’aide d’un tir dans la partie supérieure du filet. Le ciel allait ensuite tomber sur la tête des Prédateurs! Les Éperviers prenaient le filet des Lavallois d’assaut et doublaient leur avance lorsque Vincent Couture poussait le disque derrière Russo. Tirant de l’arrière par deux buts, les Prédateurs pressaient le jeu, mais voyaient Marco Charpentier tripler l’avance des siens alors qu’il restait 7 :29 de jeu à la troisième période. Pour Charpentier, il s’agissait de son deuxième filet de la soirée. Au final, les Prédateurs s’inclinaient par la marque de 5 à 1.

Pour Les Prédateurs qui avaient bien entamé la rencontre, le résultat était décevant.

Tailgate des Prédateurs, festivités et soirée hommage à Bob

Les propriétaires de l’équipe ont décidé d’organiser une soirée Méchoui dès 17:30 heures vendredi afin de célébrer le lancement officiel des activités 2016-2017. Méchoui Ben’s sera sur place afin de vous servir de succulentes viandes à des prix plus que raisonnables. Il y aura également vente de rafraîchissements ainsi que musique. La température annoncée sera idéale pour cette grande fête de la rentrée des Prédateurs. Mettez-vous dans l’ambiance, venez festoyer avec vos amis! La billetterie sera ouverte dès 17 heures afin de vous procurer vos billets. Arrivez tôt et assistez à la présentation spéciale des joueurs des Prédateurs mouture 2016-2017. De plus, les Prédateurs rendront un hommage à Bob Bissonnette lors de cette soirée.