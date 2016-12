Érick Lizon attendu de pied ferme par les «agents corrosifs » des Prédateurs !

Après une première fin de semaine disputée en deux temps, les Prédateurs de Laval disputeront deux matchs en moins de 24 heures face au 3L de Rivière-du-Loup puis dimanche au Colisée Laval face au CoolFM de St-Georges de Beauce.

Le match de dimanche promet d’être fertile en émotions puisque la formation beauceronne, dirigée par Dean Lygitsakos sera de passage avec une formation revampée. En effet, Yannick Tifu, Mitchell Porowski, Nikita Kolesnikovs, Julien Brouillette, Mason Gray et Erick Lizon sont tous de nouveaux visages. À Saint-Georges, on a présenté Erick Lizon comme étant un homme fort des plus robustes qui sait jouer au hockey. Les partisans lavallois ont bien hâte de voir de quel bois se chauffe Lizon.

Lors des deux premiers matchs, les équipes adverses ont su profiter de certaines largesses des joueurs des Prédateurs qui ont commis beaucoup de revirements. « Les gars doivent prendre la bonne information. On ne peut jouer de manière aveugle. La clé du succès est de prendre la bonne information et ensuite passer à l’exécution. On ne peut redonner le disque à nos adversaires aussi souvent que nous le faisons», déclarait Éric Haley en entrevue d’après-match sur les ondes de Prédateurs Tv.

David Massé connait un excellent début de saison comme en témoignent ses 3 buts en 2 matchs. Pierre-Luc O’Brien et Martin Gascon ont tous deux inscrit 2 points lors de la première fin de semaine d’activité de l’équipe. Le jeune Danny Potvin a subi son baptême de feu dans la LNAH. Pour une première, le kid a bien paru et semble apprécié de ses coéquipiers qui n’avaient que de bons mots à son égard.

«On m’avait prévenu de la passion des fans lavallois, mais je l’ai rapidement réalisé au début du camp lorsque j’ai vu les partisans assister aux pratiques. Ils animent les réseaux sociaux toute la semaine et se déplacent pour supporter les leurs quand la fin de semaine arrive. Je crois que ça motive tour le monde. On voit que la direction les apprécie, le tailgate organisé vendredi en était un bon exemple », déclarait le jeune Potvin.

Acquis lors du repêchage de dissolution des River Kings de Cornwall, Jonathan Parisien est présentement absent pour des raisons professionnelles. Il sera de retour au début novembre.

Adam Russo et Kevin Poulin devraient être les gardiens inscrits sur la feuille de match de l’entraîneur-chef des Prédateurs.

La grande famille des Prédateurs tient souhaiter la bienvenue à M.Philippe Massicotte qui agira en tant que préparateur physique officiel de l’équipe.

Lors du premier match local de la saison, malgré les suspensions de Thériault, Laplante et Oligny, près de 1200 spectateurs ont franchi les portes du Colisée. Une bonne foule est donc attendue dimanche après-midi au vieux Colisée de la rue Desnoyers à Laval alors que les Prédateurs miseront sur une formation complète qui comprend le trio le plus corrosif de la LNAH. La rencontre débute à 15:30.

La rencontre risque d’être fertile en émotions car il y a une longue histoire d’amour entre le pilote beauceron et la foule lavalloise qui ne porte pas ce dernier dans ses bonnes grâces.