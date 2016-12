Trois lavallois reçoivent une bourse de Saputo

Trois athlètes de Laval figurent parmi les 45 récipiendaires de la 17e édition du Programme de bourses Saputo, dont le dévoilement a été fait le 18 octobre.

Il s'agit de la joueuse de soccer Audrey-Chelsie François (2 000$ pour l'Excellence académique), Ashley Germain en athlétisme (4 000$ pour l'Excellence académique) et Félix Dolci en Gymnastique artistique (4 000 $ dans la Catégorie Soutien à la réussite académique et sportive)

Audrey-Chelsie François est âgée de 14 ans. Elle est membre de l’équipe ayant remporté le Championnat LLL AA 2016 (qualifiée pour le AAA) et la meilleure buteuse du Championnat LLL AA 2016. Audrey est une joueuse faisant preuve d’habiletés techniques hors pair sur le terrain. Elle travaille actuellement sur l’élaboration de sa tactique de jeu. À long terme, elle compte bien se tailler une place sur l’équipe canadienne afin de représenter le Canada au niveau international. Plus tard, elle envisage une carrière en physiothérapie sportive. Elle étudie en 1re secondaire au Collège de Montréal et a maintenu une moyenne de 93% l’an passé

Pour ce qui est d'Ashley Germain, 16 ans, elle a terminé première au pentathlon dans la catégorie U-18 en 2016, deuxième à l'heptathlon et au saut en longueur dans la catégorie U-18 en 2016 ainsi que troisième au saut en longueur dans la catégorie U-20 en 2016. Dynamique et optimiste, Ashley cherche à améliorer sa vitesse d’exécution ainsi que son explosivité au sol. À court terme, elle compte bien se tailler une place au sein de l’équipe nationale et à plus long terme, elle espère une qualification aux Jeux olympiques de Tokyo. Plus tard, Ashley aimerait faire carrière dans le secteur de la santé. Ashley est en cinquième secondaire au Collège Laval et a maintenu une moyenne académique de 82% en quatrième secondaire.

Enfin, à 14 ans, Félix Dolci a remporté deux médailles d'or en 2016 à l’ensemble des épreuves au Championnat canadien junior 2016 et à l’ensemble des épreuves à l’Élite Canada 2016. Positif et énergétique, Félix est un gymnaste qui se démarque pas sa facilité d’apprentissage et d’exécution des nouveaux mouvements. Il cherche la constance afin de décrocher plusieurs qualifications pour les prochaines compétitions internationales en 2017. Plus tard, Félix souhaite travailler dans le domaine de la communication. Félix Dolci étudie en troisième secondaire à l’École Antoine-de-Saint-Exupéry.

« Saputo a compris l’importance d’appuyer non seulement les étudiants-athlètes qui se distinguent déjà sur la scène internationale, mais surtout les athlètes, moins connus, qui reçoivent un très faible appui financier et une visibilité minimale. L’appui de Saputo permet à ces jeunes non seulement de se réaliser par le sport, mais également de poursuivre des études avec le soutien de la Fondation. Plus que jamais, Saputo s’unit avec la Fondation pour la réussite académique, sportive et personnelle de nos jeunes étudiants-athlètes québécois », a souligné Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.

Les 45 récipiendaires se sont partagé un montant total de 133 000 $ en bourses individuelles.