Le Blizzard de Trois-Rivières en visite au Colisée Laval ce jeudi

Les Prédateurs de Laval auront la visite du Blizzard de Trois-Rivières jeudi soir à 20 hres. Les deux équipes ont connu une dernière fin de semaine un peu difficile bien que celle des Prédateurs se soit conclue sur une note positive enregistrant une victoire face au Cool FM samedi soir à Saint-Georges.

Suite aux événements de vendredi soir survenus à Laval, une pluie de suspensions a déferlé et la formation de samedi était réduite. Cependant, Jérémi Janneteau allait faire plaisir à ses patrons en créant l’égalité. Il allait de surcroît inscrire un but de toute beauté en période de surtemps procurant alors une victoire à son équipe qui en avait bien besoin.

Alex Bitsakis, envoyé dans la mêlée dès le début de la rencontre, a connu une excellente performance en bloquant 40 des 45 tirs dirigés vers lui maintenant un % d’efficacité de 0.889. Le vétéran Francis Wathier a lui aussi connu une excellente soirée avec 1 but et 2 passes. Il s’est de plus mérité la troisième étoile de la rencontre. Utilisé à l’avant, Wathier a su s’imposer physiquement et demeurer une menace de tous les instants pour ses adversaires.

Brian Lovell subissait son baptême de feu dans la LNAH. Le jeune défenseur droitier n’a que 21 ans, mais fait osciller le pèse-personne à 210 lbs. Il a démontré de belles choses samedi. En plus de posséder un beau coup de patin, il a un bon tir. L’entraîneur-chef Éric Haley avait de bons mots pour le jeune.

Jeudi, les visiteurs se présenteront à Laval le couteau entre les dents. Incapables d’enregistrer une victoire en 6 matchs, les hommes de Bob Desjardins auraient probablement mérité un meilleur sort la semaine passée après qu’ils eurent procédé à une transaction impliquant entre autre Stéphane Boileau et Simon Courcelles. Nicolas Corbeil et Jonathan Bellemare sont toujours des menaces à l’attaque. Vincent Richer trouve souvent le moyen de connaître d’excellentes performances face à ses anciens coéquipiers des Prédateurs.

Il y a donc fort à parier que le duel de jeudi entre les Prédateurs et le Blizzard sera pris très au sérieux par les deux formations en quête de victoires.

Blizzard de Trois-Rivières Vs Prédateurs de Laval, au Colisée Laval jeudi à 20 heures.