Grosse fin de semaine de hockey pour les Prédateurs

Les Prédateurs de Laval disputeront deux parties lors de la prochaine fin de semaine. Ils seront tout d’abord à Jonquière samedi soir afin de se frotter aux Marquis qui trônent au sommet du classement de la LNAH avec 8 victoires en 9 rencontres. Les Prédateurs disputeront ensuite une rencontre locale face aux Éperviers de Sorel-Tracy dimanche après-midi à 15:30 au Colisée Laval.

Les Éperviers comptent également 8 victoires, mais ils ont toutefois disputé un match de plus que les Marquis. Ils occupent donc le second rang avec un différentiel de +17. Marco Charpentier est en feu et roule à un rythme infernal pour les gardiens adverses. Charpentier est le meilleur pointeur de la LNAH avec une récolte de 26 points dont 13 buts. L’attaque des sorelois n’est pas en reste avec David Rose qui cumule 14 points et François Ouimet avec ses 8 buts. David Lacroix et Guillaume Coudé devraient faire partie de la formation soreloise.

Plusieurs ont encore en mémoire les événements de la dernière rencontre opposant les deux équipes. Plusieurs joueurs en étaient venus aux coups et certains ont écopé de suspensions. Ce n’est pas l’amour fou entre les deux formations et l’animosité est palpable à chaque rencontre impliquant ces deux formations.

Bien que sa présence soit peu probable, l’état de santé de Joël Thériault est évalué quotidiennement. Toutefois, Gaby Roch a déjà signifié sa présence pour la rencontre de dimanche à Laval. Steven Oligny sera également de la partie. En plus de jeter les mitaines, le sympathique barbu peut aisément pivoter un troisième trio et faire sentir sa présence. Par ailleurs, les Prédateurs ont réclamé au ballotage le vétéran gardien Louis Ménard. Il sera présent au prochain entraînement de l’équipe.

Les Prédateurs ont offert une performance qui a plu aux partisans ayant été présents à la dernière rencontre locale. Les mises en échec percutantes de part et d’autre ont soulevé la foule lavalloise. Les hommes d’Éric Haley l’avaient emporté par la marque de 5 à 2. Le lendemain, avec un alignement réduit, ils avaient dû plier l’échine.

Chez les Lavallois, Pierre-Luc O’Brien mène la colonne des pointeurs avec 14 points. Dominic Léveillé semble avoir trouvé son rythme de croisière cumulant 12 points. David Massé demeure le franc-tireur des Prédateurs avec 8 buts. À l’instar de leur coéquipier, Nicolas Dumoulin et Martin Gascon ont 11 points en banque.

«Avec deux rencontres cette fin de semaine, notre pratique hebdomadaire va porter sur l’exécution. Afin d’espérer l’emporter, on doit continuer à réduire le nombre de chances de marquer que l’on offre à nos adversaires. Il faut persévérer et continuer à s’améliorer défensivement. L’arrivée de Parisien va nous aider, mais il n’est pas un sauveur. Notre attaque est capable de produire. L’important est de se concentrer sur notre façon de jouer et non pas sur les résultats. Si on joue bien, les résultats viendront!», déclarait Éric Haley.

Les Prédateurs ont donc une très grosse fin de semaine de hockey en vue. Dimanche après-midi à 15 :30, soyez au Colisée Laval pour la prochaine joute locale des Prédateurs de Laval.