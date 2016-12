Il y aura du Kendo à Laval en janvier !

L’équipe du Centre du Sablon est heureuse d’annoncer que le sensei Juan Schneider, 5e dan en kendo, se joint à nous pour partager son art. Fort d’une expérience de plus de 15 ans d’enseignement à l’Université de Montréal, ainsi que d’une participation au 12e championnat mondial à Glasgow en 2003, le sensei Schneider est un maître reconnu dans sa discipline.

Le kendo, la voie du sabre, est l’un des arts martiaux japonais qui compte le plus de pratiquants dans le monde. Le Japon en a même fait un sport enseigné dans ses écoles et il y est largement pratiqué par les policiers. Mal connu chez nous, il s’agit pourtant du sport descendant de la pratique des samouraïs. Les adversaires vêtus de leur armure s’affrontent avec des sabres de bambous souples. C’est un sport spectaculaire et impressionnant.

« Nous allons accueillir les kendokas de tous âges, à partir de 8 ans jusqu’aux adultes, et de tous les niveaux, » indique le sensei Schneider, « nous avons la chance d’avoir un endroit idéal pour la pratique du kendo au Centre du Sablon. » D’ailleurs, des adeptes avancés et des enfants ont déjà confirmé leur inscription.

« Certains y reconnaîtrons même les combats au sabre laser des Jedi, » soulève avec raison le coordonnateur du programme sportif au Centre du Sablon, Monsieur Ouissem Hsoumi. « Une démonstration aura lieu le 8 décembre prochain de 18 h à 19 h dans nos locaux. »

Les séances auront lieu les jeudis de 18 h à 19 h 30. « Avec ce type d’horaire, nous visons une clientèle très large pour ce nouveau cours que nous ajoutons à notre offre, » mentionne le coordonnateur.