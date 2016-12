Un franc succès pour la 4e édition de L’Ultime Entraînement Policier

C’est au côté d’Antoine Pruneau, joueur du Rouge et Noir d’Ottawa et vainqueur de la Coupe Grey et de Roseline Filion, médaillée de bronze en plongeon aux Jeux olympiques d’été 2016, que les élèves de 4e secondaire du Collège Laval ont relevé l’ultime défi qui leur avait été lancé il y a deux mois : celui de s’entraîner comme les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de soutenir la Fondation des étoiles. Le résultat est remarquable, car les jeunes ont relevé le défi sportif haut la main et réussi à amasser 18 000 $ au bénéfice de la recherche pédiatrique au Québec.

Marilie, atteinte à l’âge de 8 ans du syndrome de Guillain‐Barré atypique soit une maladie rare du système nerveux, était également présente afin d’encourager les élèves.

Aujourd’hui, si Marilie a retrouvé la santé, c’est grâce à la généreuse contribution et à la mobilisation de nombreux donateurs comme les jeunes du Collège Laval. « Peu importe le montant amassé, chaque dollar compte et peut faire une différence dans la vie d'un enfant malade. », explique M. Pierre Charette, directeur de niveau, 4e secondaire.

Sous les encouragements des entraîneurs de la GRC, des enseignants du collège et de l’équipe de la Fondation des étoiles, les élèves ont donné le meilleur d’eux‐mêmes en relevant le défi au Centre Adrénaline Performance. Ils ont rappelé à chacun que l’effort commun peut mener très loin. Un projet qui fait travailler les muscles et le cœur, sensibilisant ainsi une relève de jeunes donateurs au dépassement de soi et à l’esprit d’équipe autant qu’à la cause.

À propos du Collège Laval

Le Collège Laval figure parmi les plus grands collèges privés d’enseignement secondaire du Québec. Plus d’une centaine d’éducateurs poursuivent auprès de 2 000 élèves, l’œuvre amorcée par ses premiers fondateurs. La mission éducative de l’établissement est de former des jeunes citoyens responsables qui auront le goût de s’engager activement dans la société. Le Collège vise également à établir un équilibre entre la formation scolaire, l’apprentissage de soi et des autres ainsi que la découverte d’une passion.

À propos de la Gendarmerie royale du Canada

Partenaire de longue date, la GRC s'investit de plusieurs manières auprès de la Fondation des étoiles afin de venir en aide aux enfants malades. L’Ultime entraînement policier figure parmi les plus récents et certainement les plus sportifs de ces activités!

À propos de la Fondation des étoiles

La Fondation des étoiles soutient la recherche pédiatrique au Québec de façon à aider nos enfants à grandir en santé. Elle est reconnue comme étant la plus grande source non gouvernementale du financement de la recherche sur les maladies infantiles au Québec.