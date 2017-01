Montmorency, hôte du Championnat canadien de basketball masculin 2018

Le Collège Montmorency est fier d’accueillir le Championnat canadien de basketball masculin de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC), du 14 au 18 mars 2018. Cet événement réunira les meilleures équipes canadiennes de basketball de niveau collégial.



« Ce Championnat mobilise toute la communauté montmorencienne, particulièrement les étudiantes et étudiants athlètes de notre programme sportif intercollégial, Les Nomades. C’est un honneur d’avoir la confiance de l’ACSC pour l’organisation de cet événement à grand déploiement. », souligne Yves Carignan, directeur des affaires étudiantes et des relations avec la communauté.

Montmorency, une histoire riche en basketball

Le basketball à Montmorency jouit d’une notoriété provinciale et nationale. Le Collège est d’ailleurs la seule institution au Canada à avoir remporté le Championnat canadien chez les femmes et les hommes au cours de la même année. Un exploit réalisé en 2006! « C’est une occasion en or pour nos joueurs de vivre l’expérience sportive d’un championnat national, de jouer devant leurs partisans et d’évoluer en tant qu’athlète. Les spectateurs seront bien servis, du basketball à son meilleur! » affirme Marc-Olivier Beauchamp, entraîneur-chef de l’équipe de basketball masculin division 1 et professeur d’éducation physique au Collège. Les Nomades ont terminé sur le podium du Championnat canadien à quatre reprises en basketball masculin, y compris sur la plus haute marche en 2006 et en 1996. Le programme féminin a pour sa part été sacré à neuf reprises.



Une communauté engagée

Bien que Montmorency accueille son premier championnat canadien, le comité organisateur, qui rassemble des membres engagés ayant à cœur le sport étudiant au collégial, cumule beaucoup d’expérience en organisation d’événements d’envergure. En effet, le Collège a reçu les Jeux du Québec de 1992 et de 2009, ainsi que les Championnats provinciaux de basketball collégial féminin et masculin en 2014.



« Nous sommes heureux de pouvoir compter dans notre équipe trois anciens étudiants-athlètes de basketball ayant vécu des championnats canadiens et deux athlètes ayant aussi vécu des expériences de haut niveau dans leur discipline respective. Ce sont des acteurs précieux pour la réussite d’un tel événement! », souligne Étienne Wilsey, technicien en loisir au Collège et coordonnateur du Championnat.



Cet événement d’envergure nationale est rendu possible grâce à la mobilisation de nombreux partenaires régionaux. Le Collège Montmorency est heureux de pouvoir compter sur l’appui de l’ensemble de la communauté lavalloise.