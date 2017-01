Les Éperviers s’amènent au Colisée Laval dimanche après-midi

Les Prédateurs de Laval auront la visite des Éperviers de Sorel-Tracy dimanche après-midi à 15:30 au Colisée Laval.

Les Éperviers de Sorel-Tracy ont procédé à quelques mouvements de personnel. Ainsi, Yann Joseph, Simon Poirier et Francis Lessard se joignent aux Éperviers.

Du côté des Prédateurs de Laval, on aura été dans l’impossibilité de transiger. « On aurait aimé améliorer notre équipe. Nous avons vraiment tout essayé, mais malheureusement, au final, aucune des transactions proposées ne faisait de nous une meilleure équipe. À quoi bon transiger pour transiger? Nous préférons donc miser sur les éléments actuellement en place», affirmait Éric Haley.

«Nous arrivons dans un sprint final et mes joueurs le savent bien. Plusieurs ont gardé toutes leurs disponibilités pour cette fin de saison. Certains retrouvent leur rythme de croisière, d’autres retrouvent leur touche. Les Prédateurs ne seront pas à négliger!», déclarait le pilote des Prédateurs de Laval en guise de conclusion.

Il s’agira d’une fin de semaine de hockey somme toute assez importante pour les Prédateurs qui ont signé deux victoires la semaine dernière. Pour la quatrième fois en janvier…les Prédateurs de Laval se mesureront au Blizzard de Trois-Rivières avant de revenir à la maison pour se frotter à leur grand rival, les Éperviers de Sorel-Tracy.

Alexandre Imbeault s’est mérité la mention de joueur de la semaine dans la LNAH avec une récolte de 5 points dont 3 buts. L’attaquant lavallois retrouve ses repères et éprouve présentement beaucoup de plaisir à jouer au hockey. Son coéquipier Pierre-Luc O’Brien a également amassé 5 points la semaine dernière se méritant lui aussi une mention spéciale. Le vétéran défenseur Francis Wathier a également contribué à l’attaque avec une récolte de 4 points dont un filet alors qu’il quittait le «repaire attitré» des Prédateurs: le banc de punition!

Joël Thériault a remporté son dernier combat de boxe professionnelle. Les Prédateurs de Laval sont très fiers de lui et nous espérons vous annoncer son retour dans la formation très bientôt. De son côté, Gaby Roch a confirmé sa présence lors de la rencontre de dimanche après-midi.



