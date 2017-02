Le Rocket de Laval dévoile ses couleurs

Le Rocket de Laval, club affilié des Canadiens dans la Ligue américaine de hockey, a officiellement dévoilé le logo et les uniformes de l’équipe qui évoluera à la Place Bell à compter de la saison 2017‐2018 hier lors d’une conférence de presse au Carrefour Laval.

En présence de Geoff Molson, Marc Bergevin et de plusieurs anciens joueurs des Canadiens, le président de la Place Bell, Vincent Lucier, a dévoilé au public et aux membres des médias le logo du Rocket de Laval, de même que les uniformes que l’équipe portera à domicile et à l’étranger lorsque le Rocket fera ses débuts à Laval, la saison prochaine.

« Nous avons atteint l’objectif que nous avions de concevoir un logo et un uniforme qui assuraient le lien historique entre le Rocket de Laval et les Canadiens tout en honorant une légende du Québec et en créant une nouvelle identité pour une nouvelle génération de partisans », de dire le président de Place Bell, Vincent Lucier. « Nous pouvons maintenant dire avec fierté que le Rocket est un membre à part entière du panorama sportif de Laval et que notre soif de succès n’a d’égal que notre désir d’être de fiers ambassadeurs de la ville de Laval », a indiqué M. Lucier avant d’annoncer par la même occasion la date de mise en vente de billets de saison, de demi‐saison et d’abonnement Flex 20.

Le Rocket a fait équipe avec l’agence lg2 pour développer son logo et son identité de marque. Inspiré par la thématique « Propulsé par l’histoire », le chandail du Rocket de Laval réunit les couleurs bleu, blanc et rouge qui sont celles des Canadiens depuis plus d’un siècle et qui rappellent le lien d’appartenance avec le club‐mère. La corrélation avec le légendaire Maurice « Rocket » Richard est omniprésente avec le numéro 9 sur chacune des manches, alors que la flamme, sous les numéros au dos, sur les manches et également à l’arrière sur les bas à la hauteur du mollet, fait référence à la vitesse de propulsion de la fusée. Enfin, on retrouve le logo typographique de Laval, ville d’adoption du Rocket, sur les épaules et au niveau du cou.

Les amateurs de hockey et partisans du Rocket pourront se procurer leurs billets de saison pour aussi peu que 15 $ par match dès le 7 février lors de la prévente (inscription à l’infolettre du Rocket de Laval d’ici le 6 février) et lors de la mise en vente publique le 11 février. Les partisans pourront choisir parmi trois types de forfaits,soit un abonnement annuel ou semi‐annuel ou le forfait Flex 20. Tous les détails quant aux billets et la boutique du Rocket de Laval se trouvent au www.RocketLaval.com qui est en ligne depuis hier.