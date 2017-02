Plus de 112 équipes s’affrontaient sur les six plateaux du Centre sportif du Collège Laval les 3, 4 et 5 février derniers. Plus de 225 parties, réparties sur trois jours et disputées entre les meilleurs programmes au Québec, ont eu lieu dans une ambiance festive et survoltée. Les supporteurs de chaque équipe ont pu assister à des parties de futsal de qualité et de calibre élevés et le spectacle fut très apprécié par tous.

Ce fut, pour nos Maraudeurs, un des plus beaux tournois à ce jour. En effet, nous avons récolté 5 bannières sur une possibilité de 8. Félicitations à tous nos joueurs, car 5 équipes se sont rendues en finale et 3 équipes ont remporté le championnat de leur catégorie.