La délégation lavalloise dévoilée pour les Jeux du Québec

À onze jours de la 52e Finale des Jeux du Québec, la délégation lavalloise se réunit pour la soirée d’informations pré-départ. Ces compétitions se dérouleront à Alma du 24 février au 4 mars prochain. Afin de prendre part au plus grand événement sportif de la province, les athlètes ont dû se qualifier parmi l’une des 18 finales régionales. Ce sera donc l’élite lavalloise qui représentera la région lors des Jeux du Québec. Joël Savoie, chef de mission, fixe l’objectif à 20 médailles, « nous nous attendons à une performance semblable à celle de Drummondville à l’hiver 2015. »



De fiers représentants

Ce sont 141 athlètes, 45 entraîneurs et accompagnateurs ainsi que 14 missionnaires qui débarqueront à Alma pour représenter la région de Laval. La délégation aura des représentants dans 18 disciplines sur une possibilité de 21. « Nous travaillons d’année en année à développer le sport à Laval pour accroître notre délégation. C’est un défi de taille, mais l’effort en vaut la peine et sera maintenu » affirme Joël Savoie.



L’honneur revient à Lia Roussianos

Lia Roussianos agira à titre de porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture. Âgée de 14 ans, elle participera à sa première Finale des Jeux du Québec. L’athlète en hockey féminin a répondu à tous les critères nécessaires afin de tenir ce rôle. Sa persévérance et sa détermination prouvée au courant des deux dernières années faisaient d’elle un choix indiscutable. En 2015, elle a été diagnostiquée de la maladie de Wegener. Suite à plusieurs traitements de chimiothérapie, Lia est revenu à la compétition en 2016 afin de renouer avec sa passion. Cette année, Lia est l’une des meilleures marqueuses de son équipe et est une véritable leader.



De la grande visite pour les athlètes Lors de la soirée pré-départ, monsieur Marc Demers, Maire de Laval, a prononcé une allocution afin de démontrer tout son support aux athlètes qui représenteront dignement notre région. Il a, une fois de plus, discuté de son souhait d’obtenir la 55e Finale des Jeux du Québec à Laval en 2020. Il invite tous les Lavallois à signer le registre au 2020.laval.ca



Sports Laval

Sports Laval s’engage à assumer le soutien administratif nécessaire à la réalisation du programme des Jeux du Québec dans la région de Laval. L’organisme assure également l’encadrement de la délégation régionale lors des Finales provinciales. Sports Laval désire maximiser, en harmonie avec les partenaires et les organismes du milieu, l’offre de services auprès de la jeunesse lavalloise.