L’aréna Saint-François se modernise

Le jeudi 9 mars s’est tenue une cérémonie protocolaire afin de souligner la réouverture de l’aréna Saint-François, situé dans le secteur du même nom. L’établissement avait été pendant 9 mois, à partir de février 2016, en raison de travaux majeurs. Ces travaux, qui ont nécessité un investissement de 4,3 M$, constituent une étape importante du déploiement du Plan de développement des arénas et des infrastructures de sports de glace. Plus performants sur le plan énergétique et environnemental, les nouveaux aménagements profiteront aux citoyens pour la pratique libre ainsi qu’aux différentes associations sportives de patinage de vitesse, de hockey et de patinage artistique.



« Nous désirons encourager les saines habitudes de vie, c’est pourquoi nous mettons autant d’efforts dans l’aménagement d’infrastructures et dans le développement de programmes de sports et de loisirs. Bouger est d’autant plus motivant lorsque l’environnement pour le faire est moderne et attrayant », a soutenu David De Cotis, vice-président du comité exécutif et responsable des dossiers des sports et loisirs.



La cérémonie protocolaire a eu lors d’une journée d’activités spéciales tenue dans le cadre de la relâche scolaire lavalloise. En plus d’une période de hockey et de patin libre auxquelles ont été conviés les citoyens, la hockeyeuse et médaillée olympique Nancy Drolet était présente pour donner une conférence sur son parcours professionnel inspirant.



Aperçu des travaux

Parmi les travaux effectués, notons : le remplacement du système de réfrigération par un système à l’ammoniac plus performant et bénéfique pour l’environnement, le remplacement de la dalle de la patinoire, des bandes, des gradins et de l’éclairage, le remplacement et la mise au norme des systèmes de ventilation et de chauffage, la mise en place de mesures d’économie d’énergie, l’amélioration de la sécurité du bâtiment pour les usagers en enlevant deux colonnes et en déplaçant la porte servant d’accès à la glace, le remplacement de tous les finis intérieurs, blancs et mobiliers fixes, ainsi que l’agrandissement de l’entrée principale, du hall et le réaménagement de la concession alimentaire.



Un vent de fraicheur dans les arénas lavallois

L’aréna Saint-François n’est pas le seul à avoir connu une cure de rajeunissement. C’est aussi le cas de l’aréna Yvon-Chartrand, à Saint-Vincent-de-Paul et de l’aréna Samson, à Sainte-Dorothée, dont l’inauguration est prévue en avril prochain.

Sur la photo:

Mme Jocelyne Frédéric-Gauthier, conseillère municipal d’Auteuil; M. David De Cotis, vice-président du comité exécutif et conseiller municipal de Saint-Bruno; M. Jacques St-Jean, conseiller municipal de Saint-François et Mme Nancy Drolet, hockeyeuse professionnelle et médaillée d’argent des Jeux Olympiques de Nagano.