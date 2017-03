Les Nomades du Collège Montmorency sont champions nationaux

Le 18 mars dernier, au Collège Holland à l’Île-du-Prince-Édouard, l’équipe de basketball masculin division 1 des Nomades du Collège Montmorency a remporté la partie décisive lors du championnat canadien de basketball masculin de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC). Il s’agit du troisième championnat canadien de l’histoire des Nomades en basketball masculin.



Classés au deuxième rang à l’échelle nationale, les athlètes de Marc-Olivier Beauchamp, nommé entraîneur de l’année au pays, participaient pour une deuxième année consécutive au championnat national qui s’échelonne sur trois jours de compétition et regroupe les huit meilleures équipes de basketball masculin collégial au Canada.



À la suite des victoires contre le Collège Lethbridge par la marque de 86 à 84 et contre l’Université de l’île de Vancouver par la marque de 95 à 80, les Nomades affrontaient les Bruins du Collège Sheridan. Devant cette équipe classée première au pays et forte d’une fiche de 19 victoires et aucun revers dans la conférence de l’Ontario (Ontario Conference Athletic Association - OCAA), cette finale s’annonçait des plus excitantes. La partie fut difficile pour l’offensive des deux équipes. Après un premier quart à l’avantage des Nomades qui menaient par la marque de 18 à 15, les Bruins de Sheridan ont connu un bon deuxième quart en rentrant au vestiaire à la mitemps avec une avance de 34 à 33. Après un troisième quart où les deux équipes ont échangé des paniers, les équipes entamaient le quatrième quart à égalité par la marque de 46 à 46. Le quatrième quart fut chaudement disputé, mais deux paniers rapides de Kevin Civil ont permis aux Nomades de prendre une avance de quatre points avec moins d’une minute à jouer. Les Nomades ont résisté aux attaques de leurs adversaires en fin de partie pour l’emporter par la marque de 68 à 64.



Kevin Civil s’est vu remettre le titre de joueur par excellence du championnat canadien. Alix Lochard s’est taillé une place au sein de la première équipe d’étoiles, tandis que les performances de Blondeau Tchoukuiegno lui ont valu une place avec la deuxième équipe d’étoiles.



Le Collège Montmorency sera l’hôte du prochain championnat canadien de basketball masculin de l’ACSC du 14 au 17 mars 2018. Les Nomades tenteront de défendre leur titre remporté cette année.