L’école secondaire Mont-de-La Salle célèbre son 100e anniversaire!

C’est le 11 avril 1917 que des élèves et des enseignants franchissaient pour la première fois les portes de l’école Mont-de-La Salle. Cent ans plus tard, le 11 avril 2017, l’établissement souligne son 100e anniversaire en compagnie de plusieurs invités de marque, dont le député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, la maire de Laval qui est également un ancien élève de l’école, Marc Demers, ainsi que la présidente de la Commission scolaire de Laval (CSDL), Louise Lortie.

Pour la présidente de la CSDL, Louise Lortie, cet établissement est un véritable emblème d’éducation pour la communauté : « L’école secondaire Mont-de-La Salle a diplômé plus de 15 000 élèves au cours du dernier siècle. Il s’agit d’un lieu de rassemblement, de transmission de connaissances, de réussites et de dépassement. Implanté au cœur de la communauté lavalloise, cette école est un lieu historique ayant contribué à former la société d’hier, d’aujourd’hui et de demain et nous avons de quoi en être fiers. »

Plusieurs activités entoureront les festivités du 100e anniversaire du Mont-de-La Salle, dont la soirée-bénéfice Mont-Bal, le spectacle Je me souviens de la jeune coop de l’école, le concert du 100e et les retrouvailles des anciens du Mont. Tous les détails sont disponibles sur le site Internet www.secondairelaval.com.

À propos de l’école secondaire Mont-de-La Salle

Le Mont-de-La Salle tient son nom de Jean-Baptiste de La Salle, fondateur de la congrégation des Frères des Écoles chrétiennes. L’établissement tel que nous le connaissons aujourd’hui a ouvert ses portes le 11 avril 1917 et représentait l’un des premiers bâtiments de béton armé construits au Canada. Ayant appartenu aux frères des Écoles chrétiennes puis à la Commission scolaire régionale Maisonneuve, l’école Mont-de-La Salle est aujourd’hui l’un des établissements de la Commission scolaire de Laval et accueille annuellement plus de 1600 élèves.