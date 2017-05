Le GEYSER du Collège Laval et le KAYAK de l'école secondaire Rive-Nord remportent les trophées de fin de saison

Les grandes finales de la 15e saison de la ligue d’improvisation de la Rencontre Théâtre Ados (LIRTA) ont attiré plus de 650 spectateurs les 28 et 29 avril à la Maison des arts de Laval. Une programmation électrisante et festive a rassemblé parents, amis ainsi qu’un nombre important d’anciens et anciennes membres de la LIRTA, reconnue comme la plus grande ligue d’improvisation du Québec pour les jeunes du secondaire. Après une saison riche en création – et 200 matchs plus tard – les séries éliminatoires se sont conclues par un impressionnant match des étoiles ainsi que par les grands spectacles des finales.

“Au cours des 15 dernières années, j’ai vu défiler toute une génération de jeunes créateurs dynamiques, inspirants, qui ont à la fois le “timing” comique et la force de construire des structures narratives solides et artistiquement impressionnantes. C’est avec beaucoup de fierté et d’émotions que je salue, ce soir, les quelque 2000 jeunes qui sont passés par la LIRTA au cours de leur adolescence et leur jeune vie d’adulte. Et j’espère que la LIRTA pourra accueillir encore des milliers d’autres talents pour les prochaines années!”, lançait Sylvie Lessard, directrice générale et artistique de la RTA dans son allocation d'’ouverture.

Rappelons qu’ils étaient plus de 300 joueurs, âgés de 11 à 17 ans qui, chaque semaine depuis octobre, se sont rencontrés dans des joutes-interécoles endiablées pour offrir à leur public des moments de jeu étonnants, exaltants, voire carrément explosifs! La LIRTA, qui rayonne depuis 15 ans sur les territoires de Laval, de Montréal, des Laurentides, de Lanaudière et même d’Europe, tient ses lettres de noblesse grâce au talent et à l’imagination sans limites des adolescents qui l’animent.

Les grands honneurs aux champions de saison

La cérémonie de clôture a permis de récompenser les victoires remportées par les équipes méritantes, lesquelles ont pu célébrer leurs meilleurs joueurs et meilleures joueuses, ainsi que leurs exploits au sein des 7 divisions. Mentionnons également la présence importante de Mesdames Marie-Eve Landry, Conseillère Communications et vie associative, et Catherine Fontaine, Conseillère Service aux membres – Jeunesse, qui ont remis, au nom de la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval, un prix spécial décerné à l'école secondaire Rive-Nord, nommée “école courtoise” par les membres de la ligue, pour sa remarquable qualité d’accueil tout au long de la saison. Notons au passage le soutien important de la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval qui a remis, depuis 2006, 176 000$ à la LIRTA pour le fonctionnement de ses activités de saison. La RTA remercie également la Fondation evenko et Hydro Québec pour leur soutien aux festivités du 15e anniversaire de la ligue.



Ligue A

Équipe championne - Coupe Champlain

Le KAYAK de l'école secondaire Rive-Nord

Meilleure joueuse

Marie-Pierre Thebarge de l'école Rive-Nord

Meilleur joueur

Alexis Pagé du Collège Laval

Première place - division Nord

Le KAYAK de l'école Rive-Nord

Première place - division Sud

Les WANANISHS de l'école Sophie-Barat

Première place - division Est

L'IMPACT de l'école Armand-Corbeil

Première place - division Ouest

Les 2 DE PIQUE de l'Académie Sainte-Thérèse



Ligue B

Équipe championne

Le GEYSER du Collège Laval

Meilleure joueuse

Emmanuelle Beauchamp de l'école Armand-Corbeil

Meilleur joueur

Zachary Leroux Fortin du Collège Laval

Première place

Le GEYSER du Collège Laval

Une belle fin de saison pour la LIRTA Junior

La Rencontre Théâtre Ados coordonne le projet LIRTA Junior dans les écoles primaires de Laval depuis le printemps 2016. C'est avec une immense joie qu'elle a accueilli plus de 100 spectateurs pour assister aux 3 matchs amicaux disputés par les enfants des écoles St-Norbert, l'Envol, Hébert et Trois-Soleils. Rappelons que ce projet d'ateliers d'improvisation offerts gratuitement dans les écoles primaires de la CSDL est possible grâce au soutien de la Ville de Laval et du Ministère de la Culture et des Communications.