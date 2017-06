La Ville de Laval rend hommage à ses athlètes et ses entraîneurs

Au total, 230 athlètes et entraîneurs sont montés sur la scène du théâtre Marcellin-Champagnat, du Collège Laval, pour recevoir leurs médailles à l’occasion de la 57e soirée du Mérite sportif lavallois. Comme le veut maintenant la tradition, la Ville de Laval a honoré de jeunes athlètes et leurs entraîneurs qui se sont illustrés au cours de la période des mois de novembre à avril. À cette soirée hommage, Marc Demers, maire de Laval, Pierre Gervais, président de Sports Laval, et l’invité d’honneur Joseph Polossifakis, médaillé en escrime aux Jeux panaméricains et participant aux Jeux olympiques de Rio, ont procédé à la remise des médailles.



229 médaillés

Les spectateurs ont applaudi 181 athlètes et entraîneurs qui ont reçu une médaille de bronze pour leur participation à des championnats provinciaux. La médaille d’argent a été décernée à 25 athlètes et trois entraîneurs pour leurs exploits sur la scène canadienne. Dix-huit athlètes et deux entraîneurs ont reçu le prix, le plus prestigieux, une médaille d’or puisqu’ils se sont illustrés sur le plan international.



Des infrastructures sportives d’envergure en cours

Le maire de Laval, Marc Demers, a tenu à souligner le rôle d’ambassadeur joué par ces athlètes lavallois. « Vous représentez dignement notre Ville. Vous êtes des modèles pour nos jeunes par votre énergie, votre dévouement et votre persévérance à atteindre des sommets inégalés dans la discipline sportive choisie. Vous les encouragez à bouger et à se surpasser. » Il a profité de l’occasion pour rappeler l’évolution des infrastructures sportives en cours. Le centre aquatique d'envergure nationale, qui est en voie de réalisation, en fait partie. Ajoutons, l’ouverture imminente de la Place Bell où les spectateurs, les patineurs, les hockeyeurs et le club-école du Canadien de Montréal sont attendus d’ici septembre 2017. Enfin, M. Demers a rappelé la poursuite des démarches afin d’obtenir la candidature de la Ville de Laval pour la 55e Finale des Jeux du Québec à l’été 2020.



Remise de la bourse Alexandre-Despatie

William Émard, un jeune gymnaste artistique de 17 ans, s’est vu remettre la bourse d’une valeur de 2 500$. Créé par le maire Marc Demers en 2013, ce prix est remis à un athlète lavallois identifié de niveau Élite ou Relève par sa fédération sportive. De plus, l’athlète doit avoir participé à des compétitions de niveau national ou international dans l’année en cours.





Critères d’admissibilité pour recevoir une médaille du Mérite sportif lavallois

Être résident de Laval ou faire partie d’une organisation de sport collectif de Laval

S’être distingué lors de championnats provinciaux, nationaux ou internationaux entre les mois de novembre et avril précédant l’événement de mai ou entre les mois de mai et octobre précédant l’événement tenu en novembre



Les jeunes et leur famille pourront télécharger la photo de leur remise de médaille sur le compte Flickr de la Ville de Laval dès le 9 juin 2017 au www.flickr.com/photos/villedelaval.