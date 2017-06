Vague de soutien pour le Grand défi Pierre Lavoie de passage à Laval

Des élus scolaires, municipaux et provinciaux se sont rassemblés le 5 juin dernier afin de lancer une invitation à la population lavalloise : les 1000 cyclistes participants au 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie seront de passage à Laval le 18 juin prochain, vers 12 h 45, et c’est toute la communauté qui est conviée à les soutenir en se présentant à l’un des quatre points de rassemblement. Parmi les quelque 200 équipes participantes, mentionnons celle de la Commission scolaire de Laval (CSDL) qui relève déjà le défi avec brio depuis six ans!

4 points de rassemblement à Laval pour encourager les 1000 cyclistes du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie :

École Villemaire (boulevard Sainte-Rose)

École Horizon Jeunesse (boulevard Sainte-Rose Est)

Énergie Cardio (boulevard des Laurentides)

École Georges-Vanier (boulevard de la Concorde)

La présidente de la Commission scolaire de Laval, Louise Lortie, a tenu à féliciter les membres de l’équipe CSDL impliqués dans l’événement : « Nous déployons de nombreuses initiatives afin que nos élèves développent de saines habitudes de vie. Les membres de notre personnel qui participent au 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie représentent des modèles inspirants pour nos élèves et c’est pourquoi notre commission scolaire tient à leur offrir tout son appui. »

La ministre responsable de la région de Laval et responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Francine Charbonneau, a également manifesté sa fierté d’accueillir à Laval le 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie : « C’est un privilège de recevoir près de 1000 cyclistes qui réalisent ce défi pour un enjeu aussi important pour notre gouvernement, celui de promouvoir la bonne santé et l’activité physique. Nous croyons qu’il est essentiel de se déplacer le 18 juin prochain pour les soutenir et les encourager à la hauteur de ce qu’ils méritent. »

Le maire de Laval, Marc Demers, a rappelé, quant à lui, que notre ville est un territoire uni et solidaire : « Les cyclistes du 1000 km seront de passage à Laval pour la première fois depuis 2011. Il s’agit d’un moment privilégié pour leur témoigner de notre solidarité et de l’importance que nous accordons aux déplacements actifs, aux saines habitudes de vie et au maintien d’une bonne santé. »

Quant au député de Vimont, Jean Rousselle, il a ajouté : « En tant que député de Vimont, je suis très fier et heureux de savoir que le Grand défi Pierre Lavoie sera de passage à Vimont. Nous avons tous besoin d’une dose d’inspiration et de motivation pour renouveler nos comportements et nos actions de façon à demeurer sur le chemin de la réussite. Pierre Lavoie est l’homme collectivement engagé, l’exemple à suivre par excellence. C’est une joie de constater que des écoles de Vimont embarquent dans ce beau défi. »

Le député de Sainte-Rose, Jean Habel, a aussi tenu à souligner son soutien à l’équipe CSDL : « En participant, année après année, au Grand défi Pierre Lavoie, les Lavallois, dont l’équipe de la Commission scolaire de Laval, réitèrent leur volonté d’inspirer la jeunesse à participer à des rassemblements qui soutiennent des causes importantes. De plus, cette implication fait la promotion des saines habitudes de vie et elle mérite d’être soulignée et valorisée. »

La capitaine de l’équipe CSDL au 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie qui est également directrice de l’école le Sentier, Manon Saumure, a d’ailleurs remercié les élus pour leur appui : « Cette vague de soutien illustre toute la solidarité qui existe à Laval. Nous partageons cette passion pour le vélo avec nos élèves et ce défi qui représente plusieurs mois d’entraînement est une réalisation qui va bien au-delà du seul accomplissement personnel, c’est un projet collectif. »

L’équipe CSDL qui participe au 1000 km est composée de membres du personnel des écoles les Explorateurs, le Sentier, Georges-Vanier, de l’Équinoxe, Jean-Lemonde, Pépin et du Centre de formation le Chantier.

Sur la photo:

Françoise Charbonneau, commissaire de la circonscription Duvernay, David De Cotis, conseiller municipal de Saint-Bruno, Jean Habel, député de Sainte-Rose, Marc Demers, maire de Laval, Mélanie Mathieu Themens, membre de l’équipe du GDPL de la CSDL, Mario Raposo, membre de l’équipe du GDPL de la CSDL, Manon Saumure, capitaine de l’équipe du GDPL de la CSDL, Jasmin Clément, membre de l’équipe du GDPL de la CSDL, Francine Charbonneau, ministre responsable de la région de Laval et responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Jean Rousselle, député de Vimont, Louise Lortie, présidente de la CSDL et Claudie Simard, directrice de l’école Georges-Vanier et membre de l’équipe de la CSDL du GDPL pour la Boucle.