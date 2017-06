Les Pirates 440 Chevrolet de Laval recevront l’équipe nationale junior de Cuba

L’équipe nationale junior de Cuba effectuera une tournée de matchs au Québec du 3 au 22 juillet prochain. Ainsi, les meilleurs joueurs juniors cubains disputeront une partie dans chacun des 13 marchés de la Ligue de Baseball junior Élite du Québec (LBJEQ) ainsi qu’aux deux équipes de l’Académie de baseball du Canada (ABC).



Pour leur part, les Pirates 440 Chevrolet de Laval recevront l’équipe cubaine au stade du parc Paul-Marcel Maheu, mercredi le 19 juillet pour un match de 9 manches qui débutera à 19h30. Il est à noter que ce match sera comptabilisé pour le classement des équipes de la Ligue.



Il s’agit donc d’une chance en or pour tous les amateurs de baseball québécois de voir à l’œuvre les meilleurs joueurs de 18 ans et moins de la planète, d’autant plus que cette série de parties servira de préparation pour l’équipe cubaine en vue de la Coupe du monde de baseball junior, qui aura lieu à Thunder Bay en septembre prochain



Les billets pour ce match sont en vente au coût de 10$ chacun et sont disponibles au comptoir de la cantine du parc Paul-Marcel Maheu les soirs de matchs des Pirates junior AA et Junior élite.



Il est à noter que l’entrée est gratuite pour les enfants de 14 ans et moins.