L’équipe nationale junior de Cuba : une équipe de calibre international

C’est dans moins d’une semaine, soit le mercredi 19 juillet prochain, que les Pirates Chevrolet 440 de Laval recevront la visite de l’équipe nationale junior de Cuba au stade du parc Paul-Marcel-Maheu. Il s’agira d’un treizième match en 17 jours pour l’équipe cubaine en sol québécois.



« Nos joueurs ont bien hâte de les voir en action sur le même terrain qu'eux. » d’expliquer le gérant des Pirates Chevrolet 440 de Laval, Daniel Brodeur. « Il ne faut pas oublier qu’il s’agit ici d’une équipe nationale, ce sont donc les meilleurs joueurs du pays dans cette catégorie. Ce match offrira donc à nos joueurs une occasion unique de se mesurer à des joueurs de calibre international et de vivre une expérience unique dont ils se rappelleront toute leur vie » d’ajouter Daniel Brodeur.



Il s’agit donc d’une chance unique pour tous les amateurs de baseball de Laval et des environs de voir à l’œuvre les meilleurs joueurs de 18 ans et moins de la planète, d’autant plus que cette série de parties sert de préparation pour l’équipe cubaine en vue de la Coupe du monde de baseball junior, qui aura lieu à Thunder Bay en septembre prochain



Le prix d’entrée pour ce match est de 10$ et l’admission est gratuite pour les enfants de 14 ans et moins.



Le match doit débuter à 19h30 et les cérémonies protocolaires débuteront à 19h15.



C’est donc un match à ne pas manquer !