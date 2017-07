2408 jeunes participent aux Mini-Jeux

Pour une 12e édition, Sports Laval a organisé les Mini-Jeux qui se sont déroulés sur les terrains extérieurs et intérieurs de l’école Laval Junior Academy les 11, 12 et 13 juillet 2017.



Les Mini-Jeux ont été créés par Sports Laval dans le but d’initier les jeunes de 6 à 12 ans à l’activité physique. Son mandat premier est de rendre les jeunes actifs et de combler leur désir de bouger, et pour y arriver, nous souhaitons leur faire découvrir diverses disciplines sportives pour lesquelles ils pourraient montrer un intérêt. Ainsi, dans une formule simulant les grands évènements sportifs, les journées MiniJeux ont proposé une cérémonie d’ouverture et une cérémonie de clôture où l’esprit sportif et serment de l’athlète ont été à l’honneur.



Les journées Mini-Jeux ont permis à 2408 jeunes provenant des différents camps de jour de la Ville de Laval de s’initier à 29 sports différents. Cette 12e édition fut un franc succès, malgré les risques de mauvais temps. Camps de jour et associations sportives ont souligné la belle organisation de l’évènement. Les clubs sportifs et les associations régionales ont joué un rôle important dans la tenue de l’évènement. En effet, ceux-ci ont dû trouver une manière intéressante et originale afin de susciter l’intérêt des jeunes. Que ce soit grâce à une animation dynamique, grâce à l’essai des équipements reliés aux sports, grâce au maniement de ces équipements ou encore grâce à de l’initiation à la compétition, les ateliers organisés par chaque association sportive ont donné envie aux jeunes de pratiquer leur sport et de la même façon de rester plus actifs. L’inclusion des jeunes provenant du Campgourou a permis à plusieurs enfants ayant une déficience intellectuelle ou motrice d’être initiés à plusieurs disciplines sportives adaptées.



L’initiation à la compétition par le sport vient inévitablement avec l’initiation à l’esprit sportif. C’est pourquoi lors des journées des Mini-Jeux, tous les participants ont été invités à se démarquer en mettant en pratique les dix articles de la Charte de l’esprit sportif. De cette manière ils augmentaient leurs chances d’être récompensés grâce à une mention d’honneur décernée sous forme de bannières, aux camps ayant fait preuve du meilleur esprit sportif.