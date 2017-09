Découvrez Laval autrement avec le tour cycliste "Laval à vélo"

La 3e édition du tour cycliste Laval à vélo aura lieu le dimanche 17 septembre prochain. Les familles, couples et amateurs de vélo en solo sont attendus au Centre de la nature pour le grand départ.

Petits et grands sportifs découvriront Laval comme ils ne l’ont jamais vue en sillonnant la pointe est de l’Île Jésus. Deux parcours sont proposés : un grand tour de 40 km ainsi qu’un tour familial de 20 km. Les cyclistes souhaitant relever un plus grand défi pourront, quant à eux, profiter d’un départ express, encore une fois cette année. Leur randonnée s’amorcera avant la masse et ils rouleront à une vitesse de 30 km/h sur le parcours de 40 km.

« Venez nombreux à Laval à vélo! C’est une merveilleuse manière de clore la saison estivale dans une ambiance conviviale et festive tout en faisant de l’activité physique », rappelle le maire de Laval, Marc Demers.

Accessibles à tous, les parcours de Laval à vélo s’effectuent en circuits fermés à la circulation automobile et en toute sécurité. Bordant, entre autres, les berges des rivières des Prairies et des Mille-Îles, ils sont agrémentés de haltes avec services et rafraîchissements.

En fin de parcours, des kiosques de toutes sortes attendront les cyclistes au Centre de la nature, dont celui de la coopérative de plein air Mountain Equipment Co-op (MEC). Distribution d’objets pour agrémenter les vélos, réparations mineures de fin de parcours et conseils d’experts en mécanique sont aussi prévus.

Inscriptions en cours

La participation est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. Les tarifs pour les 13 à 17 sont de 15 $ et de 30 $ pour les adultes.

Trois façons de s’inscrire :

• En ligne sur le site Internet de Vélo-Québec

• Par téléphone (514 521-8356, poste 504 ou 1 800 567-8536, poste 504)

• En personne en se rendant à la Maison des cyclistes (1251, rue Rachel Est, Montréal

(Québec) H2J 2J9)

Parcours découvertes

Pendant le trajet de Laval à vélo, les cyclistes sont conviés à participer au Parcours découvertes présenté par la Caisse populaire Desjardins des Mille-Îles. Les participants courent la chance de gagner un forfait de 4 billets pour la 1re représentation de L'Univers Marvel en spectacle! L'Ère des héros (valeur de 250 $), le 10 novembre 2017 à la Place Bell ou une carte-cadeau de 500 $ chez MEC.

Pour participer, il faut

Imprimer le formulaire Parcours découvertes sur le site Internet de lavalavelo.laval.ca, dans la section Parcours.

L’apporter le 17 septembre et le remplir pendant l’événement.

À la fin du tour cycliste, aller au kiosque de la Caisse populaire Desjardins des Mille-Îles, situé à la plaine de jeux du Centre de la nature, pour déposer le formulaire dûment rempli.

Des cadeaux seront remis aux jeunes (jusqu’à 17 ans) ayant complété le parcours, jusqu'à épuisement des stocks.

Prévoyez vos déplacements

Dès 7 h 30, le 17 septembre, plusieurs rues seront fermées sur la pointe est de Laval. Certaines fermetures se poursuivront possiblement jusqu’à 13 h. Il est donc recommandé de planifier ses déplacements dans le secteur. Les citoyens sont invités à consulter la carte des rues réservées aux vélos sur le site Internet de Waze. Pour connaître les meilleurs trajets en temps réel, il suffit de télécharger l’application Waze. Les agents du 311 de la Ville seront aussi en mesure de répondre aux questions des citoyens par téléphone ou par l’entremise du formulaire en ligne « Nous joindre ».

Le service de la Société de transport de Laval (STL) sera également perturbé en raison de l’événement. Les usagers du transport en commun sont invités à visiter le site Internet de la STL ou à communiquer avec leur Centre contact clients en composant le 450 688-6520.

Laval à vélo est organisé en collaboration avec Vélo-Québec, le grand manitou du Tour de l’Île de Montréal. La Ville de Laval tient à remercier l’organisme pour son travail exemplaire. Dans le cadre de cet événement, la municipalité compte aussi sur le soutien de précieux partenaires : la Caisse populaire Desjardins des Mille-Îles, le Courrier Laval, MEC et Rythme FM.

Pour tout savoir sur Laval à vélo, visitez le site Internet de l’événement : lavalavelo.laval.ca.