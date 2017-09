Candidature de Laval pour les Jeux du Québec 2020

Le comité de candidature de Laval vient de compléter la dernière étape, décisive celle-ci, pour l’obtention de la 55e Finale des Jeux du Québec – été 2020. Hier après-midi, les huit membres désignés du comité ont répondu aux questions du jury de sélection de SPORTSQUÉBEC avec beaucoup d’enthousiasme et de préparation.



Les questions portaient essentiellement sur le contenu du cahier de candidature de 352 pages, tels la description du milieu, les objectifs, la mobilisation et les engagements, l’expérience d’organisation d’événements, le plan de financement, la capacité d’accueil, la programmation, ainsi que les installations et les équipements sportifs.



Le comité de candidature est assuré d’avoir répondu de façon pertinente à ces questions essentielles à la réalisation d’un événement d’une telle envergure.



« Laval est un milieu exceptionnel pour recevoir les quelque 3 700 athlètes venant de partout au Québec, les entraîneurs, les officiels et les familles. Tout a été pensé pour les jeunes : la proximité des sites de compétition et de la centrale administrative, le confort des lieux d’hébergement, le Village des athlètes, etc. Ils vivront des Jeux inoubliables chez nous! », a affirmé le maire, Marc Demers.



Au terme de cette audience à huis clos, le jury de SPORTSQUÉBEC délibérera et prendra sa décision, qui sera rendue publique au cours de la semaine du 20 novembre.