Record de participation pour Laval à vélo 2017

C’est le 17 septembre dernier qu’a eu lieu la 3e édition du tour cycliste Laval à vélo. Familles, couples et amateurs de vélo en solo se sont donné rendez-vous dans l’est de Laval pour parcourir l’un ou l’autre des deux circuits offerts : le parcours familial de 20 km et le grand tour de 40 km.



Les quelque 2000 cyclistes qui ont amorcé leur périple aux abords du Centre de la nature ont été encouragés par le maire de Laval, Marc Demers, qui est demeuré sur la ligne de départ jusqu’au passage du dernier cycliste. C’est aussi le maire qui a donné le coup d’envoi de cette belle activité prônant l’activité physique et les bonnes habitudes de vie.



La Ville de Laval a, encore une fois cette année, pu compter sur la collaboration de Vélo-Québec pour l’organisation logistique de l’événement. Elle tient à les remercier ainsi que ses 400 bénévoles, qui ont tout mis en œuvre pour assurer la réussite de l’événement, mais aussi, et surtout, la sécurité des cyclistes.