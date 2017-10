Le 2e Championnat du monde de chute libre intérieure se tiendra à Laval

C’est avec fierté que nous accueillerons le Championnat du monde de chute libre intérieure (WISC), du 20 au 22 octobre 2017, chez SkyVenture Montréal. Il nous aura pris deux ans de travail acharné pour devenir l’hôte de cette compétition d’envergure internationale, un événement unique accueillant plus de 300 participants internationaux lors duquel tous les yeux seront rivés sur la région de Laval. La compétition sera diffusée en direct sur le site web du Championnat, sur la page Facebook de l’évènement, ainsi que sur l’Olympic Channel. Vous avez bien lu, la chute libre intérieure, ou bodyflight, est en lice pour devenir un des prochains sports olympiques officiels, une nouvelle qui crée tout un buzz autour de cette discipline!



Des athlètes internationaux attendus en grand nombre

Des athlètes internationaux provenant d’un total de 23 pays sont attendus pour cette compétition d’envergure mondiale, plusieurs desquels viennent défendre leur titre de champion du monde.

Le monde du bodyflight est nouveau, mais, déjà, quelques athlètes se sont illustrés à l’international, notamment Maja Kuczynska (commanditée par Redbull) et Kyra Poh. Ces deux jeunes femmes ont grandement contribué à la démocratisation du bodyflight (cette vidéo de Maja Kuczynska a obtenu 32 millions de vues!) et nous sommes fiers de les accueillir chez nous.



Qu’est-ce que la chute libre intérieure?

La chute libre intérieure, ou bodyflight, est un sport nouveau et révolutionnaire permettant de voler dans un tunnel à soufflerie verticale recirculatoire, une technologie reproduisant de façon quasi parfaite la réalité d’exécution propre à la chute libre. Le bodyflight est reconnu par la Fédération aéronautique internationale (FAI), une organisation appuyant plusieurs compétitions mondiales annuelles.



Les impacts de l’évènement

Sport officiel depuis 2014, le bodyflight et ses différentes disciplines sont maintenant considérés pour devenir d’éventuelles disciplines officielles aux Jeux olympiques. Le Comité international olympique considère introduire ce sport dans les prochains Youth Olympic Games qui aura lieu à Buenos Aires en 2018. Le Championnat du monde, ayant lieu à Laval, servira de cobaye pour déterminer l’intérêt de la population mondiale envers ce nouveau sport.



Des milliers de personnes auront les yeux rivés sur le WISC 2017.

Serez-vous de la partie?