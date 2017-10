Nicolas Macrozonaris, candidat d’Action Laval, court pour vous dans Sainte-Dorothée

Le candidat d’Action Laval dans Sainte-Dorothée et athlète olympique, Nicolas Macrozonaris, a distribué, en courant, près de 4000 dépliants aux gens de son district avec l’aide des athlètes et membres de son club d’athlétisme.

Courir pour Laval et pour Sainte-Dorothée

« J’ai couru pour vous représenter lors de compétitions internationales et deux Jeux Olympiques, c’était évidemment une fierté, je ne courrais pas seulement pour moi mais surtout pour l’ensemble des Canadiens », a déclaré Nicolas Macrozonaris, « aujourd’hui je cours pour Laval et surtout pour les citoyens de Sainte-Dorothée, je redonne à ma communauté tout ce que j’ai reçu ».



En anglais, lorsqu’une personne se présente à un poste électif, il est dit qu’elle « cours », (to run for) : c’est littéralement ce qu’a fait Nicolas Macrozonaris lorsqu’il a distribué son dépliant à plus de 4000 portes samedi dernier avec l’aide des athlètes et membres de son club d’athlétisme.



« C’est une belle façon de montrer l’exemple. J’ai couru toute ma vie et cette fois je cours pour vous, c’est une course d’au moins quatre ans que j’ai devant moi et avec vous ! », a déclaré Nicolas Macrozonaris, « j’ai aussi l’intention de partager ma vision d’une ville active, notre action s’orientera en ce sens et c’est le mandat que m’a donné mon chef, Jean-Claude Gobé ».



Pour Jean-Claude Gobé, la présence d’un athlète olympique parmi ses candidats est une fierté : « il a l’expérience, il sait quels sont les besoins de notre jeunesse et de nos sportifs, il sait comment ça marche et il est déjà présent sur le terrain », a-t-il dit, « je réitère d’ailleurs mon engagement à faire de lui la pièce maîtresse de ma stratégie sportive et jeunesse lavalloise ».