Soutien aux activités sportives : Un coup de pouce aux familles et à la santé de nos jeunes

Le chef de Parti Laval, Michel Trottier, annonce que son administration investira 1 million de dollars par année pour encourager la pratique d’activités sportives chez les jeunes et diminuer le coût des inscriptions auprès des différentes associations sportives lavalloises.

Souhaitant alléger les dépenses des familles, M. Trottier souhaite permettre aux enfants de pratiquer des activités sportives à proximité de la maison. Pour diminuer le coût des inscriptions pour les parents, Michel Trottier et son parti s’engagent à accorder 25$ aux associations sportives pour chaque inscription d’un enfant de 4 à 16 ans.

« Une administration Trottier investira dans les jeunes et les familles et non dans le béton et les fontaines à 2,3 millions comme le fait depuis 4 ans l’administration Demers. » Commente M. Trottier.



Volonté politique

En complémentarité avec le projet de « Rues de jeu libre », initié par Michel Trottier, le candidat à la mairie souhaite contribuer à diminuer la sédentarité chez les jeunes et à faire de Laval une ville en santé.

"La pratique sportive diminue chez les jeunes et seulement 48 % des élèves de 5e et 6e années à Laval pratiquent la quantité d’activité physique recommandée par les autorités de santé publique, c’est-à-dire au moins une heure par jour. Il faut renverser la situation et cela demande de la volonté politique. » affirme Michel Trottier.

Soutenir la santé

Pour Michel Trottier, cet engagement reflète le rôle de la ville dans la contribution à la santé des jeunes.

« Soutenir nos familles et les jeunes par le biais de nos associations sportives en diminuant le coût des inscriptions des enfants est une contribution directe à leur développement et un engagement fort de la ville pour la santé de nos jeunes. » Explique Michel Trottier.

Cette mesure de soutien sera en vigueur pour les nouvelles inscriptions à compter de janvier 2018.Cet engagement réfère à la thématique « Enjeux de société » identifiée dans le programme du Parti Laval et répond aux objectifs de la Politique de l’activité physique de la Ville de Laval et de la Politique régionale de développement social dont un des objectifs est d’assurer l’accès à des activités sportives répondant aux besoins des personnes et des quartiers.