La ligue 4AS de hockey balle de Laval en vedette sur les ondes de RDS

HOCKEYQC.CA, l’émission qui met en lumière le talent des ligues régionales de hockey balle et dek hockey du Québec, est de retour cet automne sur les ondes de RDS. Pour sa 6e saison, le fidèle animateur Emmanuel Auger et son équipe ont rencontré plus de 5 000 joueurs provenant des quatre coins de la province - dont les joueurs de la région de Laval.



C’est ainsi qu’à travers la 3e émission de la saison, l’équipe de HOCKEYQC.ca rencontrera notamment le propriétaire de la Ligue 4AS, Frédéric Bourgoin. Ancien joueur des Prédateurs de Granby sous l’entraîneur Michel Therrien et spécialiste du développement de centres de hockey au Québec, Frédéric a découvert le hockey balle suite à ses années parmi la ligue junior majeure du Québec, pour ensuite créer la ligue 4AS – il a d’ailleurs fait ses débuts en hockey sur glace à Laval !



Ce 3e épisode propose une immersion au cœur du match entre Team Educ, une équipe de professeurs de Laval, et l’équipe Fighting Irish, composée de jeunes étudiants universitaires. Qui emportera le duel ? Un rendez-vous à ne pas manquer !



« Nous sommes tous très excités d’avoir rencontré les équipes de la Ligue 4AS, c’est tellement une ligue électrisante et réputée pour son esprit sportif et surtout la grande qualité de ses joueurs. Son nouveau site spectaculaire, au cœur de la ville, est une oasis sportive pour les membres ! Un beau modèle au Québec. », d’ajouter Emmanuel Auger, animateur d’HOCKEYQC.CA depuis maintenant six ans.

Deux fois plutôt qu’une !

Compte tenu de sa popularité, HOCKEYQC.CA sera diffusée à deux reprises tous les samedis sur les ondes de RDS : une première pour HOCKEYQC.CA ! L’émission mettant en vedette la Ligue 4AS, en route vers le prestigieux Championnat Provincial annuel de hockey balle à Charlevoix, sera ainsi diffusée à 14h et à 17h30, aux heures de grande écoute, le samedi 4 novembre prochain.



Les équipes mixtes à l’honneur lors des Championnat Provincial

À la demande générale des téléspectateurs, HOCKEYQC.ca présentera, pour la première fois cette année, des matchs de hockey balle mixte dans le cadre du Championnat Provincial. Étant à leur sixième participation au Championnat, les équipes masculines et féminines et mixtes de la Ligue 4AS ont donné du fil à retordre aux équipes concurrentes, offrant un spectacle de calibre provincial ! Vous pourrez ainsi voir les joueurs de Laval en action au Championnat Provincial les 18 et 25 novembre prochains, à 13h et 19h, en plus de la finale qui sera diffusée le 2 décembre à 13h et 17h, et ce, toujours sur les ondes du Réseau des sports.



À propos de la Ligue 4AS de Laval

La ligue 4AS est l’une des plus importantes au Québec. Avec ses multiples équipes masculines, féminines, mixtes, juniors et séniores, la ligue permet à tous les joueurs de hockey balle de la région de vivre l’esprit d’équipe qui fait sa réputation.



Avec ses trois surfaces de jeu extérieures, cette oasis au cœur de la région métropolitaine, située au Club Tomahawk du Carrefour MultiSports, est le plus grand site extérieur de Montréal et Laval, et lève la barre très haute pour la pratique de ce sport.



C’est d’ailleurs dans cette optique d’équipe et de partage que Frédéric Bourgoin, le propriétaire de la Ligue 4AS, tient à s’impliquer dans sa communauté. Cet été, par exemple, le propriétaire de la ligue a offert la saison de hockey balle gratuitement, pour les jeunes 6 à 12 ans, en plus d’offrir un rabais de 50% pour les 13 à 15 ans, afin de rendre le sport plus accessible. À ce titre, plus de 250 jeunes de la région ont été initiés au hockey balle cette année !