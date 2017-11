Cent soixante-deux athlètes et entraîneurs récompensés au 58e Mérite sportif lavallois

C’est avec grande fierté que les 162 athlètes et entraîneurs honorés au 58e Mérite sportif lavallois pour leurs exploits sportifs ont reçu leur médaille des mains du maire de Laval, Marc Demers, et du président de Sports Laval, Pierre Gervais. L’événement du 21 novembre, organisé par le Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social de la Ville de Laval, a eu lieu au théâtre Marcellin-Champagnat du Collège Laval.



Une multitude de sports à l’honneur

« Entre les mois de mai et de novembre 2017, les récipiendaires de la soirée ont fait rayonner la région de Laval dans le cadre de divers championnats provinciaux, nationaux et internationaux. Ils ont fait notre fierté », affirme Marc Demers. L’athlétisme, la gymnastique artistique, la nage synchronisée, le patinage artistique, le soccer, le tennis, le baseball, le basketball, la gymnastique, l’haltérophilie, le judo, la natation, les quilles, le volleyball de plage et le water-polo sont les sports mis en lumière. Des 162 médailles remises, 16 sont d’or, 39 d’argent et 107 de bronze.



Kamélya Brodeur : récipiendaire du prix Pierre Marchand

Faisant preuve de persévérance et de détermination, la basketteuse Kamélya Brodeur est une source d’inspiration pour de nombreux jeunes. Atteinte de dyslexie, d’un trouble du langage et de la mémoire à court terme, Kamélya a su se surpasser à l’école pour réussir et se tailler une place pour participer aux championnats nationaux à deux reprises, mais aussi aux Jeux du Canada. La joueuse de basketball mérite amplement le prix Pierre Marchand qui lui a été décerné.



Le prix Pierre Marchand est une distinction remise, depuis 2012, à une personne ou une organisation exemplaire qui, par sa détermination, persiste à pratiquer sa discipline malgré les épreuves de la vie et devient par la force des choses un exemple pour ceux qui la côtoient. Engagé dans le monde du soccer depuis plus de 35 ans, Pierre Marchand est de plus président de la candidature de Laval pour la tenue de la 55e Finale des Jeux du Québec à l’été 2020.



En route vers la prochaine cérémonie

La 59e édition du Mérite sportif aura lieu le 29 mai 2018 et soulignera le travail des athlètes et entraîneurs qui se seront distingués entre les mois de novembre 2017 et d’avril 2018. Pour en apprendre davantage sur les critères d’admissibilité, visitez laval.ca/Pages/Fr/Activites/hommage-aux-athletes.aspx.