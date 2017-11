Les Nomades du Collège Montmorency invités au Parlement d’Ottawa

Le 20 novembre dernier, les Nomades du Collège Montmorency ont été invités à Ottawa par le député libéral de la circonscription lavalloise d’Alfred-Pellan, M. Angelo G. Iacono. C’est la première fois qu’une équipe sportive du collège était invitée au Parlement canadien.



Cette visite privilégiée leur a été accordée en raison de leur victoire aux derniers championnats canadiens de basketball en mars 2017. Lors de leur passage à Ottawa, les étudiants-athlètes ont eu droit à une visite guidée du Parlement, ainsi qu'à une déclaration officielle à la Chambre des communes de la part de M. Iacono qui a souligné leurs succès sportifs.



En fin de journée, ils ont pu rencontrer plusieurs ministres et députés qui sont venus les rejoindre après la période de questions. Parmi les personnes présentes, mentionnons l’honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées, l’honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire du ministre des Sports et des Personnes handicapées, Eva Nassif, députée pour la circonscription de Vimy à Laval et Gérard Deltell, député pour la circonscription de Louis-Saint-Laurent. L’équipe a également eu droit à la visite de Geoff Regan, président de la Chambre des communes du Canada.



Tous les gens rencontrés étaient fiers de la réussite des Nomades à titre de champions canadiens en 2017 et leur ont souhaité un bon succès lors du Championnat canadien de basketball masculin de l’ACSC qui se tiendra du 14 au 17 mars 2018 au Collège Montmorency.