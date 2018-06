Sports Laval et Amilia s’unissent afin de bonifier l’accès numérique

Sports Laval et Amilia sont fiers d’annoncer leur partenariat visant à outiller les organismes sportifs régionaux dans leur transition vers le numérique.

Sports Laval s’est établi comme chef de file dans le domaine du sport régional et cette entente représente une autre mesure concrète pour améliorer les services offerts aux Lavallois.

Bonifier les services offerts aux membres

En s’associant avec Amilia, Sports Laval permet à ses membres de bénéficier d’un rabais sur les frais liés à l’utilisation du logiciel d’inscription de gestion en ligne. Cette entente vise à

permettre aux organismes membres de consacrer moins de temps aux tâches administratives et plus d’effort au développement de leur organisation. « La gestion des inscriptions est souvent confiée à des bénévoles qui consacrent beaucoup de temps à cette tâche. Grâce à ce partenariat, le travail de nombreux passionnés du sport sera assurément facilité. Les activités sportives à Laval seront plus accessibles que jamais », souligne Martin Savoie, directeur général de Sports Laval.

Logiciel bien établi dans la région lavalloise

Plus de 25 organismes lavallois font déjà confiance à Amilia pour simplifier leurs opérations quotidiennes. Plus de 80 000 Lavallois ont utilisé la plateforme pour s’inscrire facilement à leurs activités favorites au cours des dernières années. « Nous sommes heureux de nous associer à Sports Laval afin d’augmenter l’accessibilité aux activités de loisir de cette région. La mission de Sports Laval rejoint directement la nôtre ; outiller les organismes sportifs et faciliter leur virage vers le numérique » affirme François Gaouette, président-directeur général d’Amilia

À propos d’Amilia

Amilia est une entreprise québécoise qui développe un logiciel d’inscription en ligne et de gestion des loisirs. La mission d’Amilia est de permettre aux communautés de réaliser leur plein potentiel grâce au commerce électronique. Plus de 700 000 personnes au Canada et aux États-Unis et près de 600 organisations utilisent le logiciel d’Amilia pour centraliser et simplifier leurs opérations quotidiennes.

À propos de Sports Laval

Depuis 2003, Sports Laval a pour mission de favoriser le développement du sport pour les jeunes lavallois, de l’initiation à l’excellence, en rassemblant et en soutenant à cet effet les organisations scolaires et civiles. Pour plus d’information, visitez : http://www.sportslaval.qc.ca/.