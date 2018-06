Le CS Monteuil fait son entrée dans la Première Ligue de soccer du Québec féminine

Le club de soccer semi-professionnel de Monteuil fera officiellement son entrée dans la Première Ligue de soccer du Québec féminine le 6 mai prochain à 17h30 au Centre sportif Bois-de-Boulogne de Laval à l’occasion de son match inaugural de la saison 2018.

Le match opposant le CS Monteuil aux Lakers du Lac Saint-Louis sera d’ailleurs le premier match de l’histoire de la division féminine de la Première Ligue de soccer du Québec (PLSQ).

L’équipe lavalloise sera dirigée par l’entraîneur-chef David Cerasuolo et son assistant Marco Masucci, tous les deux impliqués depuis plusieurs années dans le soccer. Possédant une licence nationale A de l’Association canadienne de soccer et une première licence de l’Association United Soccer coaches, David Cerasuolo agit comme Directeur de la haute performance de Monteuil depuis mars 2017.

En plus de travailler pour le Centre national de haute performance depuis 2012, il a récemment été Directeur technique au Centre académique des Whitecaps de Vancouver (MLS) en Ontario après avoir occupé le même poste au Club de soccer Delta Laval. De son côté, Marco Masucci est Directeur technique du CS Monteuil et a notamment entraîné l’Université Fairleigh Dickinson au New Jersey après avoir dirigé plusieurs équipes du Québec.

Le CS Monteuil comptera 19 joueuses âgées de 17 à 27 ans avec un noyau de joueuses sous la vingtaine.

L’équipe comptera sur des athlètes possédant diverses expériences dans les universités américaines, les universités québécoises, les équipes nationales et le Centre national de haute performance.

C’est la défenseure centrale Sophie Thérien qui aura l’honneur de porter le brassard de capitaine pour cette première saison, elle qui a de bonnes qualités de leader aux dires de son entraîneur. Cette dernière a porté les couleurs de l’Université de Buffalo de 2011 à 2015 et a joué pour l’Équipe nationale canadienne U-17 en 2010.

Lors de la saison 2018, qui s’étendra du mois de mai au mois d’août, le CS Monteuil affrontera les Lakers du Lac St-Louis, l’AS Blainville, le FC Sélect Rive-Sud et le Dynamo de Québec. L’équipe disputera 12 matchs de saison régulière, dont six à domicile. Les deux premières saisons de la PLSQ féminine seront écourtées sans Coupe PLSQ, ni équipe réserve.

Un club qui voit loin

Bien qu’il s’agisse de la première saison du CS Monteuil dans la nouvelle PLSQ féminine, David Cerasuolo voit au-delà des résultats et désire bâtir un club sur le long terme : « Nous voulons offrir le meilleur encadrement possible à nos joueuses que ce soit sur le terrain ou à l’extérieur pour bâtir un projet qui se rapproche le plus possible d’un club professionnel même s’il s’agit d’un niveau semi-pro.

Nous voulons bâtir un club qui aura une bonne pérennité et qui restera longtemps dans la ligue. » L’entraîneur adjoint Marco Masucci a lui aussi de grandes ambitions : « Nous visons à être l’organisation de référence de la ligue. Nous avons rassemblé un groupe de joueuses talentueuses et nous comptons être très compétitifs dès la première année. Pour moi, une équipe qui vise la troisième ou la quatrième place n’a aucune chance. On vise toujours à gagner le championnat. »

Pour ce faire, les deux entraîneurs préconiseront un style de jeu axé sur la possession du ballon : « Nous souhaitons contrôler le jeu et conserver le ballon le plus possible, mais notre plan de match pourrait changer à chaque match selon l’adversaire que nous affrontons », soutient David Cerasuolo.

Les partisans pourront assister à tous les matchs locaux du CS Monteuil au Complexe sportif Bois-de-Boulogne à Laval en se procurant des billets sur place ou sur le site web du club au www.csmonteuil.com.

Pour 30 dollars, les amateurs peuvent également obtenir un billet de saison pour les six matchs à domicile.

Joueuses Position Date de Naissance Ariel Carignan Défenseure latérale 21 août 1998 Stephie-Ann Dadaille Attaquante 6 novembre 1994 Magalie Dépôt Attaquante 1er mai 2000 Olivia Desgroseilliers Gardienne de but 1er mars 1996 Chloé Dion Gardienne de but 23 octobre 2000 Kaitlyn Fournier Milieu de terrain 28 juillet 1993 Marika Guay Milieu de terrain 17 janvier 2000 Caroline Gubernat Milieu de terrain 14 Août 2000 Stefanie Kouzas Attaquante latérale 10 janvier 2000 Virginie Labossière Milieu de terrain 26 septembre 1994 Florence Laroche Milieu de terrain 22 avril 2000 Mathilde Lefebvre-Lalande Défenseure latérale 20 mars 2000 Olga Massombo Attaquante latérale 20 avril 1999 Olivia Mazzarello Défenseure latérale 18 juin 2000 Sabrina Santarossa Milieu de terrain 1er février 1995 Assia Sidhoum Milieu de terrain 25 décembre 1996 Fréderique St-Jean Défenseure centrale 6 juin 2000 Sophie Thérien Défenseure centrale 4 avril 1993 Amélie Tremblay Défenseure latérale 5 juin 1990

C’est donc un rendez-vous, ce dimanche 6 mai, dès 17 h 30, pour le match inaugural du CS Montreuil au Centre sportif Bois-de-Boulogne situé au 955, Avenue de Bois-de-Boulogne, à Laval

Pour l’horaire complet de la saison 2018, visitez plsq.ca.