Les Pirates Chevrolet 440 lancent leur saison 2018

Pour une troisième année consécutive, les Pirates 440 Chevrolet de Laval et l'Association régionale de baseball amateur de Laval (Baseball Laval) ont tenu une conférence de presse conjointe afin d’annoncer les activités et évènements de la prochaine saison de baseball à Laval.

À cette occasion, le président des Pirates Chevrolet 440 de Laval, monsieur Jacques Continelli a présenté les nombreux changements tant au niveau des joueurs que du personnel d’entraîneurs pour les deux formations junior.

C’est ainsi que Frédéric Majeur devient l’entraîneur-chef de l’équipe. La saison dernière, Frédéric était l’un des adjoints de Daniel Brodeur. Toutefois, le président des Pirates, monsieur Jacques Continelli, a tenu à préciser que ce n’était pas la raison principale de son embauche. « Selon nous, Frédéric était tout simplement le meilleur candidat pour occuper le poste d’entraîneur-chef des Pirates ».

Frédéric possède plus d’une dizaine d’années d’expérience à titre d’entraîneur au baseball. Il a dirigé des équipes au niveau Midget AAA et AA et au niveau collégial. De plus, il a été directeur technique pendant plusieurs années en classe AA. Il est actuellement le coordonnateur technique pour la région du Lac Saint-Louis et pour l’association de baseball du West Island. Frédéric dirige Prospect Baseball, une entreprise vouée au développement des jeunes joueurs de baseball. Les entraîneurs adjoints sont Jérémie Halde et Patrick Lalonde.

L’édition 2018 des Pirates Chevrolet 440 de Laval présentera un bon mélange de jeunes et vétérans, alors qu’une dizaine de joueurs de la saison dernière seront de retour.

Les Pirates Chevrolet 440 de Laval de la Ligue de baseball junior élite du Québec amorceront la saison 2018, le samedi 12 mai alors qu’ils recevront la visite des Bisons de Saint-Eustache au stade du parc Paul-Marcel-Maheu. Le calendrier de la saison régulière prévoit la présentation d’un total de 42 matchs, dont la moitié seront disputés au domicile des Pirates. Baseball Laval.

Pour sa part le vice-président de Baseball Laval, M. Maxime Faille a annoncé une nouvelle hausse des inscriptions « C’est avec fierté que je vous annonce que nous avons enregistré plus de 930 inscriptions pour la saison 2018. » a déclaré M. Faille.

Par ailleurs, Baseball Laval a dévoilé le calendrier des événements spéciaux de la saison, tel que : Week-end d’ouverture, Défi triple Jeu, Baseball adapté, Championnats de fin de saison et championnat provinciaux féminins.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Baseball Laval.