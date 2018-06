Prochaine étape

Les deux dernières semaines ont été fortes en émotions et en rebondissements. Avec la saison des Voltigeurs qui a pris fin lors de notre défaite face aux Tigres de Victoriaville, le téléphone s’est mis à sonner rapidement. Quelques équipes ont manifesté de l’intérêt envers moi pour différents rôles au sein de leur organisation.



Après plusieurs rencontres et discussions, c’est avec beaucoup de fierté que je me suis joint à l’organisation des Canadiens de Montréal à titre d’entraîneur-adjoint à Claude Julien. En rencontrant Marc Bergevin et Claude Julien, une bonne complicité s’est tout de suite installée et j’ai senti que le rôle qui m’était offert me permettrait d’avoir un impact dans l’équipe. Je sentais que je faisais partie de la solution pour aider le CH à connaître du succès.



En tant qu’entraîneur, c’est une occasion formidable de poursuivre ma progression en travaillant avec Claude, Kirk Muller et Stéphane Waite. Claude est un entraîneur d’expérience et le côtoyer au quotidien fera de moi un meilleur entraîneur.



N’ayant jamais joué dans la LNH, je trouvais approprié d’y vivre le fonctionnement et de voir comment la communication avec les joueurs de cet âge et de ce niveau est différente comparativement avec les joueurs juniors. Cette étape dans ma carrière me sera assurément bénéfique à court, moyen et long terme.



Plusieurs m’ont demandé comment je voyais le fait de travailler à nouveau avec Jonathan Drouin. Ayant eu la chance de le coacher lors de mon passage à Halifax, je suis bien sûr très heureux de renouer avec lui à ce niveau comme je suis aussi heureux de revoir les Mete, Juulsen et Hudon avec qui j’ai travaillé dans le programme de Hockey Canada. D’avoir déjà travaillé avec certains joueurs de l’équipe m’aidera certainement à faire la transition avec un nouveau groupe de joueurs. J’ai hâte d’apprendre à connaître les autres joueurs de l’organisation et de commencer à travailler avec eux.



Dans mon rôle d’adjoint, j’aurai entre autres, à travailler individuellement avec les attaquants, je travaillerai également avec Kirk Muller sur l’avantage numérique, je préparerai les vidéos d’avant match sur l’équipe adverse et je travaillerai aux côtés de Claude Julien sur le banc pour apporter les ajustements nécessaires en cours de match.





Quelques jours après l’annonce et avec un peu de recul, je peux maintenant apprécier et réaliser ce qui m’arrive. Ayant grandi à travers les saisons des Canadiens étant plus jeune, je suis aujourd’hui très fier et privilégié d’être un membre de la grande famille des Canadiens de Montréal.