La finale de la LHJMQ

Une longue saison s’achève avec la présentation de la finale entre l’Armada de Blainville-Boisbriand et le Titan d’Acadie-Bathurst. La série est présentement égale 2-2. Nous connaitrons bientôt le représentant de la LHJMQ à la 100e édition de la Coupe Memorial qui sera présentée à Régina en Saskatchewan.

Dans la ligue de l’Ontario, les Bulldogs d’Hamilton et les Greyhounds de Sault-Ste-Marie , dans la ligue de l’Ouest, les Broncos de Swift Current et les Silver Tips d’Everett bataillent aussi pour une place afin de remporter le plus grand titre du hockey junior.

Les trois équipes championnes rejoindront donc les Pats de Régina qui sont hôtes du grand événement.

À ce jour, lors des matchs de la finale pour la Coupe du Président entre l’Armada et le Titan, nous avons eu droit à des victoires convaincantes de part et d’autre. Les quatre premiers matchs se sont soldés par des pointages de 4-1, 4-0, 5-2 et 5-1. Le résultat de cette série demeure donc imprévisible et nous aurons fort probablement droit à des matchs 5-6 et peut être 7 avec des pointages beaucoup plus serrés.

Il est à remarquer qu’à date, l’équipe qui prend les devants réussi à bien protéger son avance et à contenir l’adversaire pour s’assurer de la victoire. Les deux équipes ont de très bonnes défensives, ce qui complique la tâche de l’équipe tirant de l’arrière et jouant ainsi du hockey de rattrapage. Les deux gardiens de but se démarquent eux aussi tour à tour pour ainsi contribuer grandement à la victoire de leur équipe. De ce fait, il est plus difficile du côté offensif, de se démarquer avec constance et ce, malgré leur grand talent et habileté.

Il peut vous sembler clicher, mais l’importance de marquer le premier but lors de chaque match dans cette série prend ici tout son sens.

De leur côté, les entraîneurs, Joël Bouchard (Armada) et Mario Pouliot (Titan), doivent de match en match apporter de petits ajustements dans le but de trouver la formule gagnante. Le plus grand défi lors des derniers matchs d’une telle finale, se situe davantage au niveau psychologique que tactique. Après 4 confrontations, connaissant bien l’adversaire, la clé du succès se retrouve dans l’exécution du plan, l’attention aux détails et de jouer à son plein potentiel. Ils doivent amener leurs joueurs à performer comme s’il s’agissait toujours d’un match sans lendemain.

Je souhaite aux deux équipes et aux partisans, une bonne fin de série finale !