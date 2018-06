La saison de baseball 2018 est officiellement commencée

La saison de baseball 2018 des ligues de baseball des classes A et B débutera officiellement le samedi 19 mai prochain sur les terrains du Centre de la nature de Laval.

Afin de souligner l’amorce de cette nouvelle saison, Baseball Laval, en collaboration avec le Club de baseball Laval-Est, présentera une cérémonie protocolaire le samedi 19 mai à 8h40, sur le terrain numéro 1 du Centre de la nature. Cette cérémonie précédera le match de la division Pee Wee de la classe B et qui opposera les Prédateurs de Delta aux Expos de Laval-Nord.

Tous les présidents des associations de baseball de Laval ainsi que plusieurs membres du conseil d’administration de Baseball Laval participeront à cet événement. En cas de pluie, la cérémonie sera remise au lendemain.

Nombre d’inscriptions

Pour la saison 2017, il y aura plus de 950 joueurs et joueuses de baseball à Laval et plus de 800 parties sont à l’horaire. Par ailleurs, mentionnons qu’il y aura 4 équipes entièrement féminines cette année. C’est donc un rendez-vous, le samedi 19 mai à 8h40 au terrain no. 1 du Centre de la nature.