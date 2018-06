Le CS Monteuil signe sa première victoire de la saison

Le CS Monteuil a remporté sa première victoire de la saison samedi soir à Blainville en disposant de l’AS Blainville par la marque de 1 à 0. Avec ce gain, l’équipe se retrouve au troisième rang du classement général à égalité avec les Lakers du Lac Saint-Louis avec quatre points.

Les joueuses de Laval ont rapidement mis derrière leur match inaugural qui s’était terminé par un verdict nul de 2-2 volé dans les dernières secondes. Après avoir profité de deux semaines de repos pour effacer cette fin de match désastreuse, l’équipe est arrivée fin prête pour ce duel.

La troupe de David Cerasuolo a rapidement pris le contrôle en début de match et s’est installée dans le territoire de l’AS Blainville sans toutefois trouver le fond du filet dans les 45 premières minutes.

Conserver l’avance

Le CS Monteuil a entamé la deuxième demie en force et a inscrit le premier but du match à la 52e minute quand Kaitlyn Fournier s’est retrouvée fin seule devant la gardienne adverse. La milieu de terrain a plongé pour dévier un ballon bondissant à la gauche de la gardienne blainvilloise.

« Quand on a marqué, on était tous très heureux et soulagés, mais il fallait garder notre focus pour contrôler le match et ne pas répéter la même erreur qu’au premier match », expliquait l’entraîneur-chef après le match.

Les Lavalloises ont résisté aux attaques de l’AS Blainville jusqu’au sifflet final pour signer une première victoire au soulagement de David Cerasuolo.

« Comme j’ai dit aux joueuses et aux autres après le match, le plus important c’est que c’est notre première victoire dans la ligue. C’est un petit moment historique pour nous. Les joueuses ont répondu de manière exceptionnelle à notre premier match. »

Le CS Monteuil fera face à un défi de taille le 27 mai prochain quand il accueillera le Dynamo de Québec à Laval. Le Dynamo est la seule équipe invaincue de la ligue et l’équipe n’a toujours pas encaissé de but en deux matchs.