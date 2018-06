La Ville de Laval fièrement représentée aux Championnats canadiens ouverts de judo

Les Lavallois Sarah Maloum et Martin Penchev du club de judo Métropolitain et membres d’Excellence Sports Laval ont fait honneur à la région de Laval en remportant deux médailles chacun aux championnats canadiens ouverts de judo qui se sont tenus du 17 au 20 mai à Calgary Alberta.

Sarah Maloum, étudiante à l’École d’éducation internationale de Laval, a réalisé un parcours parfait en U18 - 52 kgs en y décrochant brillamment une médaille d’or et en réussissant aussi à remporter une médaille de bronze en séniors.

Très fière de ce qu’elle a accompli, elle estime que le niveau de la compétition a été assez fort, notamment en séniors où elle a eu à combattre avec des adversaires coriaces et très expérimentées. « Je suis très satisfaite de mon parcours puisque j’ai travaillé ardemment pour me rendre jusque-là et je suis encore heureuse de voir que tous mes efforts ont porté fruit. Je suis sélectionnée pour le championnat panaméricain de judo qui se déroulera début juillet à Cordoba en Argentine et mon objectif sera d’atteindre le podium. »

En outre, elle tient vivement à souligner que le soutien et l’appui de son encadrement que ce soit au club ou à l’INS ont toujours été précieux et bénéfiques pour elle : « Mes senseis du club Nabil, Jose, Badr et consorts, ceux de l’INS Sergio et Alex m’ont beaucoup aidée à m’améliorer et à aller de l’avant. Cela me motive encore plus à travailler fort ». Également, elle n’a pas manqué de remercier Sports Laval et ses partenaires pour tout ce qu’ils font au profit des athlètes de Laval.

De son côté, Martin Penchev, étudiant à l’École Georges Vanier de Laval, a gagné une médaille d’argent en U 18 et une en bronze en séniors. Il retiendra de cette compétition le niveau relevé avec de nombreux adversaires de hauts niveaux.

« Dans ma catégorie d’âge (U18), j’ai réalisé d’excellents combats qui m’ont mené vers la finale que je n’ai pas pu remporter. Ainsi, mon objectif de gagner l’or m’a glissé entre les mains malgré tous les efforts que j’y ai mis. Toutefois, je reste satisfait. » Le judoka estime que sa meilleure performance de sa vie est celle réalisée en séniors en finissant 3 ème dans la catégorie – 81 kgs où il a livré et remporté deux très bons combats dont un contre un adversaire de son âge classé 7 ème au championnat du monde et un autre contre un ancien membre de l’équipe nationale qui était de loin le favori.

Déterminé et persévérant, Martin Penchev compte aller loin dans le judo qu’il pratique depuis 10 ans déjà. « Le judo a toujours été ma plus grande passion. Je suis très persévérant et je compte vraiment atteindre mon objectif qui est d’aller aux jeux olympiques peu importe les obstacles. »

Qualifié également aux championnats panaméricains de judo, il remercie ses entraineurs, son commanditaire Construction Rénovation Supérieure CRS et Sports Laval et ses partenaires pour leurs diverses contributions au profit des sportifs.