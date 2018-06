50 000 $ remis en bourses aux acteurs du milieu sportif lavallois

C’est le 25 mai dernier que Sports Laval célébrait le 10e anniversaire de son Gala qui reconnaît le travail exemplaire des acteurs passionnés et dévoués du milieu sportif lavallois. Sous la présidence d’honneur du maire de Laval, M. Marc Demers, 75 récipiendaires ont défilé sur la scène de l’Embassy Place pour se partager la somme de 50 000 $ en bourse.

« La campagne de l’Opération Nez Rouge Laval-Basses Laurentides, nous permet d’amasser une somme considérable pour soutenir nos athlètes, entraîneurs, officiels et associations sportives. De nombreux partenaires contribuent aussi au rayonnement de cette soirée, dont Outfront Média, présentateur officiel du Gala Sports Laval depuis 5 ans. », affirme Martin Savoie, directeur général de Sports Laval.

Un programme de bourse qui perdure

Depuis 2003, Sports Laval souligne les succès sportifs, les efforts et la détermination des athlètes, entraîneurs, officiels et associations régionales en les soutenant financièrement par le biais du programme de bourse. En 2009, le Gala Sports Laval a vu le jour pour créer un événement distinctif qui reconnaît les acteurs du milieu qui unissent leur force afin de faire rayonner le sport à Laval et qui font de la communauté, un milieu actif.

Dans le cadre de la 10 e édition du Gala, Amélie Goulet Nadon et Michel Larouche ont fait leur entrée au Temple de la renommée du sport lavallois. Amélie Goulet-Nadon a su se démarquer très tôt sur la scène internationale en patinage de vitesse courte piste.

Entre 1999 et 2005, elle a récolté plus d’une quarantaine de médailles, dont deux d’argent et six de bronze en Championnat du monde, puis les autres sur le circuit des Coupes du monde. Médaillé de bronze au relais féminin 3 000 mètres aux Jeux olympiques d’hiver 2002 à Salt Lake City, la Lavalloise a dû mettre un terme à sa carrière à 23 ans seulement en raison d’une maladie.

Michel Larouche le plus grand producteur d’Olympiens de l’histoire du Canada a également été nommé six fois entraîneur de l’année par Plongeon Canada. Quatre Jeux olympiques – Barcelone, Atlanta, Sydney et Athènes – plusieurs championnats du monde, les Jeux panaméricains, les Grands Prix, les succès se sont multipliés pour les Alexandre Despatie, Annie Pelletier, Émilie Heymans, Philippe Comtois, Roseline Filion, Meaghan Benfeito, entre autres. Goulet-Nadon et Larouche rejoindront ainsi une quarantaine de leurs comparses dans le hall d’honneur de la Place Bell, un endroit privilégié qui met en lumière le travail, la détermination et le courage de nombreux acteurs qui ont laissé leur marque dans le milieu sportif de notre communauté.

William Emard sacré athlète international

Suite à une progression fulgurante et de nombreuses médailles sur la scène internationale, William Emard,athlète en gymnastique artistique, a décroché le titre d’athlète intern ational de l’année. « Après avoir remporté lors des deux dernières années une bourse dans la catégorie athlète national, je suis extrêmement reconnaissant de la confiance de Sports Laval qui me supporte également depuis 4 ans par le biais du programme d’Excellence Sports Laval », affirme le jeune athlète de 18 ans, s’entraînant au Club Laval Excellence sous la direction d’Adrian Balan.

Récipiendaires — Athlète national

NOM SPORT CLUB Laurie St-Georges Curling Club de curling Laval- sur- le-Lac Cynthia St-Georges Curling Club de curling Laval- sur- le-Lac Félix Dolci Gymnastique Club de gymnastique Laval Excellence Ashley Germain Athlétisme Club d’athlétisme Dynamique de Laval Yansli Hajar Taekwondo Club Tae Kwon Do Laval Tatiana Aholou Athlétisme Club d’athlétisme Dynamique de Laval Dounia Hage Natation CAMO Natation

Récipiendaires — Athlète provincial

NOM SPORT CLUB Matisse Julien Cyclisme et ski de fond Fondeurs Laurentides /Espoirs Laval Emanuel Désilets Athlétisme Club d’athlétisme Dynamique de Laval Samuel Musto Athlétisme Club d’athlétisme Dynamique de Laval Robin Plamondon Cyclisme Espoirs Laval Primeau Vélo Camille Leblanc Badminton Club excellence Yonex de Laval Anthony Balan Gymnastique artistique Laval Excellence

Récipiendaires — Athlète espoir

NOM SPORT CLUB Joachim Djossou Escrime Club d’Escrime Montmorency Colin Dussault Tir à l’arc Les archers Fabreville-Ste-Rose Rose Daigle Ringuette BLL Émil Plamondon Natation Club de Natation Laval Camille Poliquin Triathlon Club de triathlon Laval Clémence Larochelle Athlétisme Club d’athlétisme Dynamique de Laval Samuel Couture Cyclisme route Espoir Laval Adéline Ionescu Handball Handball Laval Gabriel Benoit Patinage de vitesse à roues alignées VRL le club Samuel Award Tennis de table Club Réflexe Marie-Luz Jette-Arguelles Soccer Monteuil Meggie Aiko Lachaîne Judo Kyo Shi Do Kan Alexis Bonneau-Burke Patinage de vitesse longue piste CRCP Laval Thomas Tittley Gymnastique Laval Excellence Charles Patton Curling Club de curling Laval- sur- le-Lac Sofia Victoria Buitrago Flores Nage Synchronisée Synchro Laval Victoria Jean-Baptiste Patinage de vitesse courte piste CRCP Laval Issac Owaka basketball Basketball Laval Chloe Panetta Patinage artistique CPA de Lame d’argent Justin Rochette-Michau Plongeon Plongeon Laval Simone Huang badminton Club élite de badminton Laval Adam Ruhezamihigo-Couture Taekwondo Club TaeKwonDo Laval

Récipiendaires — Athlète Réseau du sport étudiant du Québec

NOM SPORT ÉCOLE Léa-Maude Durand N.A (primaire) École Des Cèdres Maude Lagacé Futsall Les Maraudeurs du Collège Laval Samuel Yick Abel Badminton Les Maraudeurs du Collège Laval Adam Trudel Basketball Les Maraudeurs du Collège Laval Sidney Gauthier Basketball Les Maraudeurs du Collège Laval Juliette Gauthier Basketball Les Nomades du Collège Montmorency Blondeau Tchoukuiegno Basketball Les Nomades du Collège Montmorency Janet Okeke N.A (primaire) École Des Cèdres Viviane Griffin-Mathieu Volleyball Les Ailes de l’École d’éducation internationale de Laval

Récipiendaires – Entraîneur

NOM SPORT CLUB/ÉCOLE Annie Potvin Athlétisme Club d’athlétisme Dynamique de Laval Julien Le Hégarat Tennis de table Club Reflexe Jessica Gérard-Beaulé Gymnastique Laval Excellence Jonathan Perez-Audy Patinage de vitesse Association régionale de patinage de vitesse de Laval Rosangela Amicarelli Futsal Laval Senior Academy Hugo Boisvert Basketball Collège Laval

Récipiendaires – Officiel

NOM SPORT CLUB/ÉCOLE Sandra Moretti Patinage artistique Club de patinage artistique Les Lames d’Argent de Laval David Dalan Tennis de table Club Reflexe

Récipiendaires – Autres

CATÉGORIES ASSOCIATIONS Soutien à la formation des entraîneurs et des officiels Club d'athlétisme Dynamique de Laval Soutien à la formation des entraîneurs et des officiels Club Curling Laval-sur-le-Lac Soutien à la formation des entraîneurs et des officiels Associés de Laval, Baseball Soutien à la formation des entraîneurs et des officiels Collège Letendre Soutien aux événements majeurs Club Réflexe de tennis de table de Laval Soutien aux événements majeurs Club d'athlétisme Dynamique de Laval Soutien aux événements majeurs Club cycliste Espoirs de Laval Soutien aux événements majeurs Club triathlon Laval Soutien aux événements majeurs Club curling Laval-sur-le-Lac Soutien aux événements majeurs VRL - Le Club Soutien aux événements majeurs Coupes MCL, Collège Laval (Futsal, Volleyball et Basketball) Reconnaissance du développement sportif Club Réflexe de tennis de table de Laval Reconnaissance du développement sportif Associés de Laval, Baseball Reconnaissance du développement sportif Les Empereurs du Collège Letendre Projet de développement sportif Club Gymnastique Laval Excellence Projet de développement sportif Club Réflexe de tennis de table de Laval Projet de développement sportif Associés de Laval, Baseball Projet de développement sportif École Saint-François

Mentions honorifiques

MENTIONS RÉCIPIENDAIRES Entraîneur de l’année Michel St-Georges, Club de curling Laval-sur-le Lac Établissement scolaire de l’année Collège Laval Persévérance académique et sportive Audrey Rochefort, Collège Laval Équipe de l’année Équipe St-Georges, Club de curling Laval-sur-le Lac Équipe de l’année RSEQ Les Maraudeurs, Collège Laval (Futsal Cadet féminin D2)