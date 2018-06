Le CS Monteuil tient tête au Dynamo de Québec

Le CS Monteuil revient de l’arrière pour faire match nul 1-1 contre le Dynamo de Québec

Tirant de l’arrière 1-0 vers la fin du match, les joueuses de David Cerasuolo ont réussi contre toute attente à marquer dans les dernières minutes du match pour créer l’égalité et gagner un point important au classement.

« Ce n’était pas notre meilleur foot, mais au moins on a été capable de s’installer en zone adverse et de mettre une certaine pression pour se créer quelques occasions et revenir dans le match. Je suis très fier de cette performance parce que ça démontre notre personnalité et notre force de caractère! », se réjouissait l’entraîneur-chef après le coup de sifflet final.

Prouver quelque chose

David Cerasuolo avait raison de sourire, car on a eu droit à un match intense dans lequel le CS Monteuil a connu des hauts et des bas devant une équipe très dominante, mais qui a manqué de finition.

« Avant le match, je leur ai dit que je croyais que la Ligue regardait ce match pour savoir qui allait dominer et comparer […] Je suis allé au maximum pour avoir le meilleur résultat. C’est sûr qu’on voulait la victoire, mais quand la victoire ne semblait pas possible, j’ai été très content de la personnalité que les joueuses ont démontrée pour revenir et montrer que non seulement elles ont les qualités pour rivaliser avec une très bonne équipe coachée par un très bon entraîneur, mais aussi qu’elles ont aussi du caractère. »

Il s’agissait d’ailleurs d’une belle occasion de prouver quelque chose pour les joueuses lavalloises qui jouaient contre une équipe qui n’avait accordé aucun but et qui avait inscrit 3 filets à chacun de ses deux matchs.

C’est le Dynamo de Québec qui a été le premier à marquer après une première demie sans but dominée par les attaques répétitives de leur numéro 11 Évelyne Viens. C’est cette dernière qui a accepté la passe de sa coéquipière Virginie Deschênes à la 62e minute pour enfiler l’aiguille d’un beau tir au sol à la gauche de la gardienne de Monteuil.

La riposte de Monteuil est venue à la 79 e minute quand Stephie-Ann Dadaille a mis de la pression profondément en zone de Québec pour enlever le ballon et centrer au deuxième poteau pour Florence Laroche qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond d’un filet ouvert.

Les deux équipes se sont ensuite échangées des chances de marquer, mais le CS Monteuil a résisté aux attaques dangereuses du Dynamo pour arracher un point à son adversaire.

Le CS Monteuil visitera le FC Sélect Rive-Sud le samedi 2 juin à 18 heures pour affronter la seule équipe qui n’a toujours pas connu la victoire en PLSQ féminine.