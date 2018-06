Le FC Monteuil s'incline devant le FC Sélect Rive-Sud

Deux buts rapides en deuxième mi-temps ont eu raison du CS Monteuil qui s’est incliné 2 à 0 devant le FC Sélect Rive-Sud samedi soir à Saint-Bruno-de-Montarville. Après avoir tenu tête au puissant Dynamo de Québec la semaine dernière, l’équipe de Monteuil a enregistré son premier revers cette saison.

L’entraîneur-chef David Cerasuolo assure cependant que ses joueuses n’ont pas pris leurs adversaires à la légère, elles qui pointent au dernier rang du classement général : « Toute la semaine, notre message était de ne pas sous-estimer le FC Sélect en dépit de leurs résultats. Selon moi, leur équipe est bien meilleure que ce qu’on voit au classement. On a simplement besoin d’une rétrospection interne concernant les petites erreurs que nous avons faites. »

Après une première mi-temps sans rythme, il a fallu attendre la 72e minute de jeu pour voir une équipe s’inscrire au pointage. Un coup de pied de coin mal dégagé par le CS Monteuil a trouvé le pied de Catherine Dupuis qui a frappé à la volée pour marquer.

Le FC Sélect Rive-Sud a rapidement doublé son avance six minutes plus tard en profitant d’une erreur défensive du CS Monteuil. Une forte pression offensive a permis à la joueuse Mélissa Busque de se retrouver en échappée et de déjouer la gardienne du CS Monteuil Chloé Dion.

Le CS Monteuil a connu ses meilleurs moments dans les quinze dernières minutes du match, mais les tentatives offensives n’ont pas été fructueuses.

Maintenant que le CS Monteuil a affronté toutes les équipes de la ligue, David Cerasuolo se dit satisfait du niveau de jeu offert par ses joueuses en ce début de saison : « Je pense qu’il y a beaucoup de parités dans le championnat. Le Dynamo de Québec a peut-être un peu d’avance sur les autres équipes, mais nous avons le calibre pour rivaliser contre toutes nos adversaires incluant Québec comme on l’a démontré. » En début d’après-midi dimanche, les Lavalloises étaient toujours en troisième position avec 5 points, à 2 points des Lakers du Lac Saint-Louis et du Dynamo de Québec.

Le CS Monteuil visitera le Lac-Saint-Louis le 9 juin prochain à 15 heures pour affronter les Lakers.