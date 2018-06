L’école Père-Vimont de Laval remporte le grand prix de la 10e édition du Grand défi Pierre Lavoie

C’est rempli de joie que les élèves de l’école Père-Vimont iront à l’iconique Stade olympique de Montréal pour célébrer La Grande récompense Nestlé Pure Life ce weekend.

Les élèves de cette école représenteront fièrement Laval suite au tirage au sort réalisé parmi toutes les écoles participantes au défi Cubes énergie 2018 du Grand défi Pierre Lavoie. Rendue possible grâce à Nestlé Pure Life, cette récompense permettra aux élèves de fêter et s’amuser suite à leur participation à la plus vaste mobilisation québécoise pour de saines habitudes de vie.

Tout au long du mois de mai, les élèves de l’école Père-Vimont ont déployé des efforts extraordinaires afin d’obtenir les cubes énergie nécessaires pour remporter un laissez-passer à La Grande récompense Nestlé Pure Life. Grâce à cette initiative du Grand défi Pierre Lavoie et les nombreuses activités éducatives proposées, ces jeunes ont été sensibilisés davantage à l’importance d’un mode de vie sain, à un moment de leur vie où se développent des habitudes essentielles à leur qualité de vie présente et future.

Un partenariat pour les communautés

Nestlé Pure Life est fière de soutenir ce programme enraciné dans de si nombreuses communautés québécoises, qui aspirent à un avenir en santé.

« Ce partenariat est un exemple concret de nos valeurs chez Nestlé Pure Life, » explique Lynda Wilson, directrice régionale et ventes au détail du Québec chez Nestlé Waters Canada, le commanditaire principal du défi Cubes énergie et de La Grande récompense, qui s’assure que tous les participants du Grand défi soient bien hydratés pour une quatrième année consécutive.

« Nous croyons que l’activité physique régulière, une alimentation saine, une bonne hydratation et du repos sont les éléments clés pour une longue vie en santé. En tant que société, nous valorisons les modes de vie actifs de plus en plus chaque année. Nous sommes très fiers de soutenir les enseignants, les parents, les bénévoles et les étudiants qui travaillent avec passion pour donner vie à ces événements. »

Une saine hydratation fait partie de saines habitudes de vie

« C’est si important pour Le Grand défi de pouvoir compter sur un partenaire comme Nestlé Pure Life; ils partagent notre vision de voir le Québec progresser vers une nouvelle culture de la santé et du bien-être. Avec 75 % des écoles primaires qui participent au défi Cubes énergie, chacune des régions a l’opportunité de participer à La Grande récompense. Nous pouvons témoigner du progrès chez les jeunes à être plus actifs et en santé sur une base quotidienne. Grâce à Nestlé Pure Life, nous pouvons leur offrir une expérience extraordinaire et peut-être même les aider à rester actifs et à vivre plus en santé tout en ayant du plaisir », renchérit Pierre Lavoie, fondateur du Grand défi.

À propos de Nestlé Pure Life/Nestlé Waters Canada

Fondée en 1970, Nestlé Waters Canada est affiliée à Nestlé Waters North America, de Stamford, au Connecticut. Son siège social est situé dans le canton de Puslinch (Ontario). Elle exploite des centres d’embouteillage à Hope (Colombie-Britannique) et à Puslinch, ainsi que des centres de distribution à Chilliwack (Colombie-Britannique), à Calgary (Alberta), à Puslinch et à Laval (Québec). Ses quelques 400 employés servent un réseau de plus de 145 détaillants de partout au Canada.

À propos du Grand défi Pierre Lavoie

Depuis novembre 2008, le Grand défi Pierre Lavoie parcourt les routes du Québec avec un objectif de taille : créer le plus important happening santé jamais organisé dans la province et, éventuellement, dans le reste du pays. Une initiative de l’organisme sans but lucratif Go le Grand défi, cet événement unique et rassembleur vise à développer de saines habitudes de vie chez les jeunes et leur famille en leur donnant le goût de bouger plus, de manger mieux et de persévérer à l’école.