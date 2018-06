La Coupe Soccer internationale de Laval lance sa 33e édition

C’est avec un immense plaisir que le comité organisateur de la Coupe Soccer internationale de Laval vous offre pour une 33e année, cette merveilleuse compétition qui donne lieu chaque année à des affrontements de haut niveau.

Passant du A au AA, vous pourrez assister à plus d’une centaine de parties de soccer féminin ou masculin, étalées sur deux fins de semaine bien remplies. Vous pourrez donc assistez à tous les matchs masculins et féminins le 30 juin, ainsi que le 1er et 7, 8 juillet 2018.

La Coupe Soccer internationale de Laval 2018 c’est :

160 équipes présentes

19 catégories féminines et masculines

C’est en 1986, grâce à un groupe de parents et de joueurs passionnés que la Coupe Soccer de Laval à vue le jour. Sa réputation n’est plus à faire au sein de la communauté des joueurs de soccer qui revienne d’année en année. Principalement régionale à ses débuts, la Coupe Soccer de Laval est rapidement devenue la Coupe Soccer internationale de Laval.

La compétition attire dorénavant des adeptes des quatre coins du Canada, des États-Unis ainsi que de d’autres pays. C’est avec une très grande fierté que la Coupe Soccer internationale de Laval contribue au rayonnement du soccer amateur et compétitif, elle a même été couronnée Événement de l’année 2016 par la Fédération de soccer du Québec.

C’est par le biais de ce magnifique sport que la Coupe Soccer internationale de Laval désire promouvoir des valeurs qui lui sont propres depuis ses débuts. Parmi ces valeurs, la promotion de l’activité physique, le développement d’un mode de vie sain, l’esprit d’équipe essentiel à la pratique de ce sport, la camaraderie, l’excellence, la performance ainsi que le dépassement de soi. La Coupe Soccer internationale de Laval tient également à rester accessible à toutes les équipes qui désirent se joindre au tournoi.

L’association régionale de soccer de Laval est une organisation à but non lucratif regroupant les 6 clubs de soccer de Laval. Son rôle est d’administrer et de contrôler les activités de soccer sur le territoire qui lui est reconnu. L’association affilie également les adeptes de ce sport tant au niveau local qu’au niveau compétitif. De ce fait, elle forme les personnes-cadres, administrateurs, entraîneurs et les arbitres nécessaires à son développement. Elle voit aussi à l’organisation de ligues et de réseaux régionaux de compétition tant au niveau local qu’au niveau compétitif.