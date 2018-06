Les Pirates de Laval célèbrent le baseball dans la bonne humeur

Vendredi dernier, entre 800 et 900 personnes ont assistés à la traditionnelle soirée de célébration du baseball lavallois, alors que les Pirates Chevrolet 440 de Laval recevaient les jeunes joueurs et joueuses de baseball de Laval au stade du parc Paul-Marcel-Maheu.

La météo était idéale et la foule a manifesté son appui aux Pirates tout au long du match, que ces derniers ont remporté en 8e manche par le pointage de 6 à 5 aux dépens des Bisons de Saint-Eustache.

Les équipes de baseball mineures de Laval ont été présentées à la foule lors d’une cérémonie précédant le match. C’est Simon Mailhot qui a eu l’honneur d’effectuer le premier lancer protocolaire à titre de représentants des équipes du baseball mineur.

Par la suite, après la présentation des alignements des deux équipes en présence, M. Yves Lecavalier représentant de 440 Chevrolet Buick GMC Corvette, partenaire majeur des Pirates et de Baseball Laval, a effectué le deuxième lancer protocolaire au receveur des Pirates, le lavallois, Olivier Mayrand.

Bon match et bonne atmosphère

« Nous espérons que les gens ont apprécié le spectacle offert par les Pirates », a déclaré Jacque Continelli, président des Pirates. Visiblement satisfait de la soirée M, Continelli a ajouté « nous souhaitons que cette soirée ait permis à plusieurs personnes de découvrir la qualité d’un match de la Ligue de baseball junior élite et que cela les incite à revenir au stade pour d’autres matchs ».

Collecte de denrées non périssables

En guise de prix d’entrée, les gens étaient invités à donner des denrées non périssables. Ces denrées étaient recueillies par le Centre de bénévolat et Moisson. Laval. Selon les représentants de l’organisme, la cueillette a été un franc succès et les gens ont été généreux. Mentionnons que les joueurs des Pirates junior AA ont participé à cette cueillette à l’entrée du stade.

Hommage à un bénévole

Enfin, mentionnons que les Pirates 440 Chevrolet de Laval ont profité de cette soirée afin de remercier publiquement monsieur Pascal Doré pour sa contribution aux projets de l’équipe.

Pour tous les détails sur les Pirates de Laval, visitez : pirateslaval.com