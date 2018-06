Le Comité organisateur de la 55e Finale se met en place

C’est lors d’un cocktail de lancement que la ministre responsable de la région de Laval et députée de Mille-Îles, Mme Francine Charbonneau et le maire de Laval, M. Marc Demers, ont présenté les membres du conseil d’administration et de la direction générale du Comité organisateur de la 55e Finale des Jeux du Québec à Laval – 2020 (COFJQ – 2020).

Ainsi, les membres formant le conseil d'administration et la direction générale sont :

Yves Carignan, président du conseil (Collège Montmorency),

Pierre Marchand, vice-président finances (Complexe Multisports inc.),

Martin Savoie, vice-président programmation (Sports Laval),

Pierre-Luc Girard, secrétaire (JGW Avocats et conseillers d’affaires),

Sylvain Courcelles, trésorier (Caisse Desjardins Les Grands Boulevards de Laval),

Roseline Filion (porte-parole et double-médaillée olympique en plongeon),

Geneviève Roy (Tourisme Laval),

Emy Daniel (Collège Montmorency),

Marie-France Dubois (CISSS de Laval),

Marianne Coineau (Conseil régional de la culture de Laval),

Nicholas Borne (Conseil municipal de Laval),

Luc Rodrigue (Lafond services financiers)

Jean-Pierre Hamel, représentant des bénévoles (UQAM).

La direction générale du comité organisateur a été confiée à Marc DeBlois (anciennement du Cosmodôme).

Rappelons qu’en décembre dernier, SPORTSQUÉBEC octroyait la 55e Finale des Jeux du Québec à la région de Laval. Cet événement multisports unique qui se tiendra du 31 juillet au 8 août 2020 et où plus de 3 500 athlètes provenant de 19 régions du Québec prendront part à des compétitions de haut niveau, exige une préparation des plus rigoureuses.

« Nous sommes très heureux de la qualité de l’équipe mise en place, tant au niveau du conseil d’administration que de la direction générale. Nous sommes sûrs qu’ils sauront mener le bateau à bon port tout en s’entourant de gens compétents et engagés pour accueillir tout le Québec à Laval », a déclaré le maire Demers.

« C’est le début d’une grande aventure pour la région de Laval. À l’été 2020, tous les yeux seront rivés sur nous et je suis assurée que la 55e Finale des Jeux du Québec sera remarquable et bénéfique pour la région, tant au niveau des installations sportives, sur le plan humain et pour le tourisme », de dire la ministre Francine Charbonneau.

Le tout nouveau président du conseil d’administration, M. Yves Carignan, est membre de la direction du Collège Montmorency : un partenaire très important à la tenue des Jeux puisque la centrale administrative y sera installée pendant 10 jours, a déclaré qu’il était fier de faire partie de cette équipe des plus dynamiques.

« Une Finale des Jeux du Québec, c’est avant tout pour les athlètes de 12 à 17 ans. En s’inspirant des meilleures pratiques mises en place par tous les comités organisateurs précédents, l’un de nos objectifs est de travailler avec les jeunes et pour les jeunes ».

Pour réaliser un événement d’une telle envergure, plus de 3 000 bénévoles seront nécessaires. Les gens intéressés peuvent s’inscrire au www.2020.laval.ca.