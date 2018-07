Kim Boutin, Samuel Girard, Charles Hamelin et compagnie seront à la Place Bell le samedi 7 juillet

L’équipe nationale de patinage de vitesse sur courte piste, incluant les médaillés olympiques Kim Boutin, Samuel Girard et Charles Hamelin, invite les citoyens de Laval à venir les voir en action et les rencontrer le samedi 7 juillet à la Place Bell de Laval de 10 h à 13 h.

Les membres de l’équipe nationale féminine et masculine présenteront tout d’abord leurs habiletés sur la glace de dimension olympique de la Place Bell lors d’un entraînement ouvert au public de 10 h à 12 h.

Puis, de 12 h à 13 h, les membres de l’équipe olympique qui ont remporté cinq médailles à PyeongChang, incluant Kim Boutin, Samuel Girard, les membres du relais masculin dont Charles Hamelin, Pascal Dion et Charle Cournoyer, ainsi que leur coéquipière Kasandra Bradette, rencontreront les partisans pour une séance d’autographes.

Cet événement est présenté alors que l’équipe nationale s’entraîne tout l’été sur la glace de la Place Bell en raison de travaux à leur centre national situé à l’aréna Maurice-Richard de Montréal.

« Nous avons hâte de rencontrer les gens de Laval qui nous ont suivi et encouragé au cours des dernières années et lors des derniers Jeux olympiques dans ce nouvel aréna de la Place Bell, a déclaré la triple médaillée à PyeongChang, Kim Boutin. On espère vous y voir le samedi 7 juillet, pour vous démontrer toute la beauté de notre sport et inspirer les plus jeunes à essayer le patinage de vitesse sur courte piste! »

« C’est un honneur pour nous d’accueillir l’équipe nationale de patinage de vitesse sur courte piste qui nous a tellement comblé d’émotion lors des derniers Jeux olympiques à PyeongChang, a ajouté la directrice générale de la Place Bell, Christiane Hémond. Nous invitons toute la population à saisir cette opportunité incroyable de venir les voir en action et de les rencontrer alors qu’ils sont chez nous, à la Place Bell, et, en même temps, à venir découvrir ou redécouvrir ce nouvel amphithéâtre qui leur appartient. »

Le mercredi 4 juillet, plus de 300 jeunes des camps de jour de Laval, dont une trentaine de jeunes ayant une déficience physique ou intellectuelle, auront l’opportunité exclusive d’assister à un entraînement de l’équipe nationale et de rencontrer les membres par la suite.