Une aventure père-fille au profit de Jeunes musiciens du monde

La famille Papineau de Laval participera pour la première fois cette année au Défi kayak Desgagnés au profit de Jeunes musiciens du monde.

Il s’agit d’une activité de collecte de fonds qui se déroulera du 9 au 12 août prochain où près de 150 participants pagayeront pendant 4 jours pour parcourir 250 km sur le 3e plus important cours d’eau en Amérique du Nord, notre majestueux fleuve Saint-Laurent.

Quel est le but de cette expérience humaine exceptionnelle axée sur le dépassement de soi, la persévérance, l’esprit d’équipe, les saines habitudes de vie, la convivialité et la solidarité? Faire une différence dans la vie de 1 500 jeunes.

« Le Défi kayak Desgagnés représente pour nous : le dépassement de soi, la détermination, l’esprit d’équipe et une activité père-fille incomparable. Pour une excellente cause! Nous pagayerons pour permettre à ces jeunes issus des milieux défavorisés de s’épanouir et se développer à travers la musique. L’ambiance va être incroyable! Ce sera une expérience géniale et mémorable, c’est sans aucun doute », de dire Daphnée Papineau.

L’idée de participer au Défi Kayak Desgagnés est venue lorsque Pierre Papineau et sa fille Daphné ont tous les deux participé à l’une des quatre journées du Défi kayak Circuit Bleu de la fondation Charles Bruneau.

À l’aube des 60 ans de son père, Daphné lui offre comme cadeau d’anniversaire de le joindre dans ce nouveau défi qu’est le Défi kayak Desgagnés. Quant à Mme Papineau, elle se joindra à l'équipe de bénévole le temps de cette aventure.

.