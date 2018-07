3 000 jeunes bougent dans le cadre de Mes Premiers Jeux — Laval

Du 10 au 12 juillet, 3 000 participants provenant de différents camps de jour prendront part à l’événement Mes Premiers Jeux à l’école secondaire Laval Junior Academy.

Ces journées, organisées par Sports Laval en collaboration avec la Ville de Laval et les associations régionales sportives, ont pour but de rendre les jeunes actifs et de combler leur désir de bouger.

Ce projet favorise le rayonnement de l’offre de services des associations sportives aux citoyens lavallois. « Aucun autre organisme de la région n’offre l’opportunité aux jeunes de rencontrer des athlètes et des entraîneurs d’expérience. Les associations présentes pourront initier de nouveaux adeptes à leur sport, qui eux participeront peut-être éventuellement aux Jeux régionaux et aux Jeux du Québec », affirme Martin Savoie, directeur général de Sports Laval.

Une journée qui bouge!

Dès leur arrivée, les petits sportifs seront pris en charge pour un échauffement en vue de leur journée d’activité. Comme le veut la formule des différents grands Jeux sportifs, une cérémonie d’ouverture avec un porte-drapeau et le serment de l’athlète permettra de faire vivre l’ambiance, entre autres, des Jeux du Québec.

Parmi les 30 sports présents, dont la gymnastique, l’athlétisme, le curling, le badminton et le volleyball, les participants de 6 à 12 ans auront l’opportunité de découvrir trois disciplines distinctes. La cérémonie de clôture viendra confirmer l’initiation sportive des jeunes lavallois.